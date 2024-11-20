Ekimde Türkiye'de 209 Bin 401 Araç Trafiğe Kaydedildi

Ekim Ayında 209 Bin 401 Taşıtın Kaydı Yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Geçen yılın aynı ayına oranla %13,3 artış göstererek trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 209 bin 401 olarak kaydedildi. Bu dönemde, 3 bin 844 aracın kaydı silindi ve toplam trafikteki taşıt sayısı 30 milyon 883 bin 668'e yükseldi.

Trafiğe Kayıtlı Araçların Dağılımı

Ekim ayında trafikte kayıtlı araç sayısı, bir önceki yılın aynı ayıyla kıyaslandığında %8,87 artış gösterdi. Ekim sonu itibarıyla trafikteki taşıtların %51,9'unu otomobil, %19,8'ini motosiklet, ve %15,1'ini kamyonet oluşturdu.

Araç Türlerine Göre Kayıt Bilgileri

Trafiğe kaydı yapılan 209 bin 401 aracın %50,9’unu motosiklet, %35,6’sını otomobil, %8,2’sini kamyonet, %2,8’ini traktör, %1,4’ünü kamyon, %0,7’sini minibüs, %0,3’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır.

Otomobil İstatistikleri

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en yüksek paya sahip markalar sırasıyla %11,6 ile Renault, %10,5 ile Volkswagen ve %8 ile Hyundai oldu.

Ocak-Ekim Dönemi Verileri

Ocak-ekim dönemi boyunca trafiğe kaydedilen toplam taşıt sayısı %13,7 artışla 2 milyon 170 bin 857'ye çıkarken, kaydı silinen araç sayısı ise %6,9 artış göstererek 26 bin 806 olarak kaydedildi. Bu süreçte, kaydı yapılan otomobillerin %62,6'sı benzin, %15,2'si hibrit ve %12,1'i dizel olarak belirlendi.

Otomobillerin renk dağılımında en fazla tercih edilen renk %38,6 ile gri olurken, beyaz otomobiller ise %26'lık paya sahiptir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.