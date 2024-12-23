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Avrupa Borsaları Noel Tatili Öncesi Karışık Seyirle Kapanıyor

Avrupa borsaları, Noel tatili öncesi son işlem gününde karışık bir seyir izleyerek kapandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:34
Avrupa Borsaları Noel Tatili Öncesi Karışık Seyirle Kapanıyor

Avrupa borsaları, Noel tatili öncesindeki son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,14 artış göstererek 502,91 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 7.272,32 puandan kapanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 azalarak 19.848,77 puana düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 azalışla 33.739 puan olurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artışla 8.102,72 puana yükseldi.

Avrupa borsalarında Noel tatili öncesi bazı borsaların erken kapanması ve Noel günü de kapalı kalacak olması nedeniyle gün içerisinde işlem hacimlerinin zayıf olduğu göze çarptı.

Ayrıca, avro/dolar paritesi de TSİ 20:16 itibarıyla yüzde 0,14 değer kaybıyla 1,041 seviyesinden işlem gördü. Diğer yandan, İngiltere'de ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yatay seyir izlediği bildirildi.

Öte yandan, Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, birleşme görüşmelerine başladıklarını duyurdu.

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