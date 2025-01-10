İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro'da Son Durum

İstanbul'da Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasada dolar, 35,4340 liradan, avro ise 36,4960 liradan satılmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,20 artışla 10.021,06 puana ulaştı. Önceki gün, 10.000,72 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, güne 12,64 puan ve %0,13 artışla 10.013,36 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 20,33 puan artış göstererek 10.021,06 puana yükseldi. Gün içinde endeks, en düşük 9.996,66, en yüksek ise 10.038,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi %0,04, teknoloji endeksi %0,55, hizmetler endeksi %0,39 ve mali endeks %0,06 değer kazandı. Önceki kapanışla kıyaslandığında, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i değer kazanırken, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı 2.679 dolara yükseldi. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1,9 artışla 78,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasasındaki Durum

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %36,56, bileşik getirisi ise %39,90 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Piyasa Trendleri

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2300 ve dolar/yen paritesi 157,90 düzeyinde işlem görüyor.