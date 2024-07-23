Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısından Önemli Açıklamalar

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Tamamlandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Türk lirasına olan ilginin artışı ve dış kaynak girişlerinin güçlenmesinin finansal istikrarı sağlamlaştırdığı vurgulandı.

Dezenflasyon Süreci ve Ekonomik Gelişmeler

Açıklamada, cari işlemler açığının önemli ölçüde gerilemesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte, azalan risk priminin de dış finansmana erişimi artırdığı ifade edildi. Elde edilen sonuçların, ekonominin yol haritasını oluşturan 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde kararlılıkla uygulandığı belirtildi. Finansal İstikrar ve Güven Ortamı

Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına olan talebin artışının, finansal istikrarı pekiştirirken dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunduğu açıklandı. Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımına devam ettiği ve Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının önemli bir gelişme olduğu kaydedildi.

Kalkınma ve İstihdam Hedefleri

Açıklamada, sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda, toplumun tüm kesimlerine yönelik kalkınma odaklı politikaların uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere, istihdamın artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları'nın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Gelecek Dönem Planları ve Yapısal Reformlar

2024-2026 dönemini kapsayan OVP'nin yapısal reformları ve 2025-2027 dönemine ilişkin hazırlık süreci ele alınırken, iklim değişikliği dikkate alınarak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılan çalışmalar da istişare edildi.

Toplantının temel konuları arasında ayrıca, eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ve istihdamın kalitesinin artırılması yönelik politikalar yer aldı.