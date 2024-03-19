Ekrem İmamoğlu müjdeledi: İSPARK yüzde elli indirimli olacak

Sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve trafiği rahatlatmak adına başlatılan “Park Et Devam Et” projesinin kapsamının genişletildiğini duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçili İSPARK’larda yüzde 50’lik bir indirime gideceklerini belirtti.

İmamoğlu’nun açıklamasında yer alan bilgilere göre, seçili olan İSPARK P+D otoparklara araçlarını park eden ve toplu taşıma araçları ile yolculuğuna devam edenler, İstanbulkart ile yapacakları ödemelerde yüzde 50’lik bir indirim kazanma hakkına sahip olacaklar. Bu fırsattan faydalanabilmek için kişilerin ödemelerini dönüşte İstanbulkart ile yapmaları gerekiyor.