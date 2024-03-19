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Ekrem İmamoğlu müjdeledi: İSPARK yüzde elli indirimli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Park Et Devam Et” projesinde kapsamında yeni bir duyuru yaptı. Seçili İSPARK’larda aracını park eden ve yoluna toplu taşıma ile devam edenlere, İstanbulkart ile yapılan ödemeler için yüzde 50’lik bir indirim uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 15:56
Ekrem İmamoğlu müjdeledi: İSPARK yüzde elli indirimli olacak

Sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve trafiği rahatlatmak adına başlatılan “Park Et Devam Et” projesinin kapsamının genişletildiğini duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçili İSPARK’larda yüzde 50’lik bir indirime gideceklerini belirtti.

İmamoğlu’nun açıklamasında yer alan bilgilere göre, seçili olan İSPARK P+D otoparklara araçlarını park eden ve toplu taşıma araçları ile yolculuğuna devam edenler, İstanbulkart ile yapacakları ödemelerde yüzde 50’lik bir indirim kazanma hakkına sahip olacaklar. Bu fırsattan faydalanabilmek için kişilerin ödemelerini dönüşte İstanbulkart ile yapmaları gerekiyor.

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