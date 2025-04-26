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Elektrik Dağıtım Şirketleri 2026-2030 İçin Yatırım Hazırlıklarına Hız Verdi

2026-2030 yıllarını kapsayan yeni tarife dönemi hazırlıklarına hız veren elektrik dağıtım şirketleri, yatırımlarını artırıyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:37
Elektrik Dağıtım Şirketleri 2026-2030 İçin Yatırım Hazırlıklarına Hız Verdi

Elektrik Sektöründe Yeni Dönem Hazırlıkları

Elektrik dağıtım sektöründe 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni tarife döneminin hazırlıkları hızla sürerken, elektrik dağıtım şirketleri reel yatırım tekliflerini artırma konusunda yoğun bir çaba içerisinde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, enerji sektöründe yaşanan dönüşüm ve dijitalleşmenin gerektirdiği değişikliklere dikkat çekerek, "Eski yaklaşımlarla bu hizmetlerin sunulmasını bekleyemeyiz," dedi.

Aydem Enerji'nin Yatırım Stratejisi

Aydem Enerji Üst Yöneticisi Serdar Marangoz, AA muhabirine verdiği röportajda, Aydem Enerji Grubu olarak elektrikteki değer zincirinin neredeyse her adımında yer aldıklarını belirtti. Marangoz, ADM Elektrik Dağıtım AŞ ve Gediz Elektrik Dağıtım AŞ olarak 6 milyon kişiye elektrik dağıtımı yaptıklarını ifade etti.

Kesintisizlik, süreklilik ve verimliliğin önemine vurgu yapan Marangoz, bu hedeflere ulaşmak adına yapay zekâdan faydalandıklarını belirtti. Son 5 yılda dağıtım sektörüne yaptıkları yatırımın 750 milyon dolar civarında olduğunu söyleyen Marangoz, yıllık ortalama yatırım tutarlarının yaklaşık 200-250 milyon dolar olduğunu aktardı.

Yenilenebilir Enerji ve Gelecek Hedefleri

Marangoz, 2026-2030 tarife dönemine yönelik hazırlıklarını da detaylandırarak, "Yatırımı en az %50 daha yukarılara taşıyacak şekilde hazırlık gerçekleştirdik," diye konuştu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile yürütülen görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

Yenilenebilir enerji alanında da büyüme hedeflediklerinin altını çizen Marangoz, 2024'ü 1180 megavat yenilenebilir kurulu enerji gücü ile kapatacaklarını ve bu gücü 2025'te 1216 megavat'a çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Marangoz, 5 yıl içinde kapasite hedeflerinin 1800 megavat'ın üzerine çıkmak olduğunu belirtti.

Elektrik dağıtım şirketleri, 2026-2030 yıllarını kapsayacak yeni tarife döneminin hazırlıklarına...

Elektrik dağıtım şirketleri, 2026-2030 yıllarını kapsayacak yeni tarife döneminin hazırlıklarına odaklandı. Elektrik dağıtım şirketlerinden Aydem Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Marangoz, AA muhabirine yeni döneme yönelik hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

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