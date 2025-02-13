Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: 14 Soru ile Yanıtları

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye'de 42,2 milyon mesken abonesinin yaklaşık 1,2 milyonu, 1 Şubat itibarıyla elektrik faturalarında sübvansiyonlardan yararlanamayacak. Bu düzenleme ile birlikte abonelere sağlanan sübvansiyonların daha adil dağılımı hedefleniyor.

Yeni Düzenlemenin Amacı

Mevcut desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik etmek olarak belirlenmiştir.

Türkiye'de Ortalama Elektrik Tüketimi

Konutlarda yapılan ortalama elektrik tüketimi aylık olarak 200 kilovatsaat düzeyindedir.

Uygulama Kapsamı ve Tüketim Sınırları

Yeni düzenleme, 2024 yılı itibarıyla yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise 417 kilovatsaat aşan tüketimleri kapsıyor. Güncel Piyasa Takas Fiyatı'na göre bu tüketim seviyesinin faturası 1047 lira olarak belirlenmiştir.

Etkinin Dağılımı

Düzenlemeden etkilenecek abonelerin oranı yaklaşık yüzde 3 yani 1,2 milyon kişi olacaktır. %97'lik kesim ise desteklenmeye devam edecek.

2024 Tüketiminden Etkilenmeyecekler

Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında kalan mesken tüketicileri, mevcut desteklerden yararlanmaya devam edecektir.

Fatura Artışı

Devlet desteğinden yararlanamayacak abonelerin faturası, azami yüzde 93 oranında artış gösterecektir.

Muafiyetler

Mesken abone grubu içerisinde AFAD’a bağlı geçici barınma merkezleri, tarımsal sulama abonelikleri ve sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler gibi çeşitli gruplar devlet desteklerinden yararlanmaya devam edecektir.

Sanayi ve Ticarethaneler İçin Tüketim Limiti

Sanayi ve ticarethaneler kapsamında belirlenen yıllık tüketim limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlenmiştir.

Sanayi ve Ticarethaneler Üzerindeki Etki

Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin, Kamu/Özel/Diğer grubunda ise 565 bin tüketicinin limit üstünde kalması öngörülüyor.

Sanayide Fatura Artışları

Sanayi ve ticarethanelerde tüketim limiti üstünde kalanların faturası azami yüzde 11 oranında artacak.

Devlet Desteği ve Tüketim Limitleri

Limitin üstünde tüketim yapan bir abone, limitin altında tüketim yapmaya başladığında, 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026 yılında yeniden devlet desteğinden faydalanabilecek.