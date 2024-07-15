Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Elektrik faturasını şıp diye düşürecek karar! Bu şarta uyanların fatura sorunu bitiyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik abonelerine yönelik önemli değişiklikler içeren bir taslak hazırladı. Düzenli ödeme yapan aboneler güvence bedelinden muaf tutulacak, yabancı uyruklu tüketiciler ise P daha fazla ödeyecek.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 20:14
Elektrik faturasını şıp diye düşürecek karar! Bu şarta uyanların fatura sorunu bitiyor

EPDK, elektrik faturalarını düzenli ödeyen aboneler için devrim niteliğinde bir düzenleme hazırladı. Yeni taslağa göre, düzenli ödeme yapan abonelerden yeni abonelik işlemlerinde güvence bedeli alınmayacak. Bu durum, tüketicilere önemli bir maddi avantaj sağlayacak.

ELEKTRİK FATURASI

YABANCI UYRUKLU TÜKETİCİLERE EKSTRA ÜCRET

Yabancı uyruklu tüketiciler içinse farklı bir uygulama getiriliyor. Bu tüketicilerden, güvence bedelinin %50 daha fazla alınacağı belirtildi. EPDK, yabancı uyruklu abonelerin genellikle aboneliklerini sonlandırmadan kullanım yerini terk etmelerinden dolayı oluşan kalıntı borçların tahsilatını sağlamak amacıyla bu önlemi alıyor. Ancak, yabancı uyruklu tüketiciler de 24 ay boyunca düzenli ödeme yapmaları halinde, sonraki aboneliklerinde güvence bedelinden muaf olacaklar.

KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

EPDK, kaçak elektrik kullanımıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla ceza katsayılarını artırma kararı aldı. Yeni taslakta, kaçak elektrik tespit ve tahsil aşamalarında dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlanacak. Yüksek kaçak oranlı bölgelerde teknolojik imkânların ve verilerin kullanımı artırılacak. 

Ayrıca, kaçak elektrik kullanımına dair borçlar için dağıtım şirketleri bildirim yapmadan yasal takip işlemi başlatamayacak. İlk olarak yüksek ceza katsayılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek ve ödeme yapılmadığı takdirde yasal işlem başlatılacak.

elektrik güvence bedeli

GÜVENCE BEDELİ İADE EDİLECEK

Sonlandırılan perakende satış sözleşmeleri kapsamında unutulan ve iadesi yapılamayan güvence bedelleri, tüm imkanlar kullanılarak hak sahiplerine ulaştırılacak. Hak sahiplerine ulaşılamaması durumunda ise bu tutar, tarifeden düşülerek tüm tüketicilere yansıtılacak. Hak sahiplerinin güvence bedeli hakkı baki kalacak ve talep edilmesi halinde ilgili şirketler bu bedeli ödemekle yükümlü olacak.

EPDK'nın hazırladığı bu yeni düzenleme, elektrik faturalarını düzenli olarak ödeyen abonelere ekonomik avantajlar sunarken, kaçak elektrik kullanımını azaltmayı hedefliyor. Taslak, 15 gün boyunca ilgili kurum ve sektör temsilcilerinin geri bildirimlerine açık olacak ve nihai şekli verildikten sonra yürürlüğe girecek. Bu adımlar, enerji piyasasında düzenli ve adil bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

Emekliye tek seferlik 12.000 TL ödeme sürprizi! Milyonlarca emekli tek başvuruyla alacak

Duyanlar koşa koşa gidecek! 3 çeşit ev yemeği sadece 45 TL oldu

Araç muayenesinde ödeme yapanlar dikkat! O miktar kartınıza geri yatırılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

O ülkeye uçak bileti sadece 599 TL! THY büyük kampanyayı duyurdu

Elektrik faturasını şıp diye düşürecek karar! Bu şarta uyanların fatura sorunu bitiyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi büro personeli alımı! KPSS 50 puan isteniyor

Borcu birikene Şekerbank'tan sürpriz kredi! Koşulsuz 100.000 TL ihtiyaç kredisine onay çıktı

Aracı benzinli olanlara kötü haber! 1 Ağustos'tan sonra tamamen yasaklanıyor

Emekliye tek seferlik 12.000 TL ödeme sürprizi! Milyonlarca emekli tek başvuruyla alacak

Araç muayenesinde ödeme yapanlar dikkat! O miktar kartınıza geri yatırılacak

İstanbullulara hafta sonu müjdesi geldi! Adalar, Bağcılar, Avcılar, Beşiktaş ve o ilçeler...

Altın borçluları tir tir titreyecek! Gram altında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Duyanlar koşa koşa gidecek! 3 çeşit ev yemeği sadece 45 TL oldu

SGK erken emeklilik listesinde şov yaptı! Sigorta girişi o yıllar olan hemen emekli oluyor