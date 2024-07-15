Elektrik faturasını şıp diye düşürecek karar! Bu şarta uyanların fatura sorunu bitiyor

EPDK, elektrik faturalarını düzenli ödeyen aboneler için devrim niteliğinde bir düzenleme hazırladı. Yeni taslağa göre, düzenli ödeme yapan abonelerden yeni abonelik işlemlerinde güvence bedeli alınmayacak. Bu durum, tüketicilere önemli bir maddi avantaj sağlayacak.







YABANCI UYRUKLU TÜKETİCİLERE EKSTRA ÜCRET

Yabancı uyruklu tüketiciler içinse farklı bir uygulama getiriliyor. Bu tüketicilerden, güvence bedelinin %50 daha fazla alınacağı belirtildi. EPDK, yabancı uyruklu abonelerin genellikle aboneliklerini sonlandırmadan kullanım yerini terk etmelerinden dolayı oluşan kalıntı borçların tahsilatını sağlamak amacıyla bu önlemi alıyor. Ancak, yabancı uyruklu tüketiciler de 24 ay boyunca düzenli ödeme yapmaları halinde, sonraki aboneliklerinde güvence bedelinden muaf olacaklar.

KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

EPDK, kaçak elektrik kullanımıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla ceza katsayılarını artırma kararı aldı. Yeni taslakta, kaçak elektrik tespit ve tahsil aşamalarında dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlanacak. Yüksek kaçak oranlı bölgelerde teknolojik imkânların ve verilerin kullanımı artırılacak.

Ayrıca, kaçak elektrik kullanımına dair borçlar için dağıtım şirketleri bildirim yapmadan yasal takip işlemi başlatamayacak. İlk olarak yüksek ceza katsayılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek ve ödeme yapılmadığı takdirde yasal işlem başlatılacak.





GÜVENCE BEDELİ İADE EDİLECEK

Sonlandırılan perakende satış sözleşmeleri kapsamında unutulan ve iadesi yapılamayan güvence bedelleri, tüm imkanlar kullanılarak hak sahiplerine ulaştırılacak. Hak sahiplerine ulaşılamaması durumunda ise bu tutar, tarifeden düşülerek tüm tüketicilere yansıtılacak. Hak sahiplerinin güvence bedeli hakkı baki kalacak ve talep edilmesi halinde ilgili şirketler bu bedeli ödemekle yükümlü olacak.

EPDK'nın hazırladığı bu yeni düzenleme, elektrik faturalarını düzenli olarak ödeyen abonelere ekonomik avantajlar sunarken, kaçak elektrik kullanımını azaltmayı hedefliyor. Taslak, 15 gün boyunca ilgili kurum ve sektör temsilcilerinin geri bildirimlerine açık olacak ve nihai şekli verildikten sonra yürürlüğe girecek. Bu adımlar, enerji piyasasında düzenli ve adil bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.