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Elon Musk Grok 3'ü Duyurdu: Piyasaya Çıkmasına Birkaç Hafta Kaldı

Elon Musk, Grok 3 yapay zeka modelinin bir iki hafta içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı ve güçlü muhakeme yeteneklerine sahip olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:00
Elon Musk Grok 3'ü Duyurdu: Piyasaya Çıkmasına Birkaç Hafta Kaldı

Grok 3, Elon Musk'tan Heyecan Verici Açıklama

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zeka modeli Grok 3'ün geliştirme sürecinin son aşamasına geldiğini duyurdu. Musk, Grok 3'ün piyasaya sürülmesinin bir iki hafta içinde gerçekleşeceğini belirtti.

Testlerde Üstün Performans

Musk, Grok 3'ün sahip olduğu güçlü muhakeme yetenekleri sayesinde, yapılan testlerde piyasadaki diğer modellere göre daha iyi performans sergilediğini vurguladı. Bu durum, yapay zekanın geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde Açıklamalar

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne çevrim içi olarak katılan Musk, "Sıkıcı Şehirler, Yapay Zeka ve DOGE" başlıklı oturumda, hükümeti halka karşı daha hesap verebilir hale getirmenin önemine değindi.

Bürokrasinin Azaltılması ve Ekonomik Beklentiler

Musk, bürokrasiyi azaltarak halk yönetimini yeniden tesis etmek istediklerini belirtti. Federal hükümetin boyutunun küçülmesi ve temel düzenlemelerin azaltılması gerektiğini ifade etti. Musk, dijital dönüşümle birlikte kamu harcamalarının yaklaşık bir trilyon dolar düşmesinin mümkün olduğunu savundu.

Makine Zekası ve İnsan Zekası Arasındaki Denge

Musk, yapay zekadaki ilerlemeleri değerlendirerek, "Bence insan zekası, makine zekası karşısında cüce kalacak" dedi. Gelecekte dijital zekanın toplam zekanın yüzde 99'undan fazlasını oluşturacağına dair endişelerini de dile getirdi.

Grok 3 ile İlgili Son Gelişmeler

Elon Musk, Grok 3'ün "süper dahi bir çocuk" olarak tanımlanabileceğini belirtti. Yapay zeka uygulamaları geliştirilirken azami doğruluk arayışında olunması gerektiğini ve aksi takdirde tehlikeli sonuçların doğabileceğini vurguladı.

Musk, Grok 3'ün, şimdiye kadar piyasaya sürülen ve bilinen her şeyden daha iyi performans gösterdiğini ekleyerek, bu gelişmenin teknoloji dünyası için umut verici olduğunu ifade etti.

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