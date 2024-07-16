Emekli maaşı 10.000 TL olan emekliler dikkat! Bakanlık az önce açıkladı: Yeni maaşlar hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari emekli maaşının 12.000 TL'ye çıkarılmasına onay verdiği ve bu rakamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı yönünde hükümet lobisinde söylentiler dolaşıyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE MÜJDE

TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik, değerlendirilen seçeneklerin ikiye indirildiğini açıkladı. Asgari emekli maaşı 12.000 TL veya 12.500 TL'ye çıkacak. 12.000 TL seçeneğinin 3,2 milyon emekliyi, 12.500 TL seçeneğinin ise 3,7 milyon emekliyi kapsayacağı belirtildi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan canlı yayında şunları söyledi: “Emeklilik meselesiyle ilgili hem AKP hem de Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştüm.





Asgari emekli maaşının 12.000 TL olmasını uygun gördüklerini söylediler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi liderleri bu rakamla aynı fikirdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunularak açıklanacak" dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güler, asgari emekli maaşına yapılacak artışla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta başında açıklayacağız'' ifadesini kullandı.