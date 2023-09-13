Emekli maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat: e-Devlet'ten hemen kontrol edin

EYT ile emeklilik başvurusunda bulundukları halde aylık bağlanmayanlar bulunmaktadır. Eksiklikler sebebiyle kabul edilmemiş olabilir. Eksiklikler nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.



EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN UYARI GELDİ!

EYT kapsamı dahilinde emeklilik hakkı kazanan 2 milyondan fazla vatandaş bulunmaktadır. Mart 2023 tarihinde başvuru yapıp hala kabul edilmeyen başvurular bulunmaktadır. Primin eksik yatırılması, tescil problemi ve SGK borçları sebebiyle problem çıkmaktadır.

E-Devlet sisteminde "EYT evrak beklemede, dosya kaldırıldı" yazısıyla karşılaşırsanız ALO 170'i aramanız yeterli olacaktır. Bu durumun sorgulanması sonucu eksikliklerin neler olduğu tarafınıza bildirilecektir. İnternet adresinden, posta aracılığıyla ve SGK merkezlerinden başvurular yapılmaktadır. Yıl ve primi dolmayan vatandaşların emeklilik başvuruları kabul edilmemektedir. SGK'ya olan borçların ödenmemesi de başvuru yapamama sebebidir. SGK borcu yatırıldığı takdirde emekli aylığı yatırılmaktadır. Başvuru ile ilgili problem yaşaya vatandaşlar SGK müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

GSS borcu olanlar SSK, Emekli Sandığı kapsam dahilinde emekli aylığı bağlanmasına engel değildir. Bağ-Kur kapsamında ise GSS borcu ödenmelidir. 2008 sonrası sigorta prim süresi sayılması için 12 ay ödeme yatırılmalıdır.

EYT kapsamında çalışma süresi dolmayanların da emeklilik başvuruları kabul görmemektedir. 18 yaşından itibaren hesaplama yapılmalıdır. 2023 senesi emeklilik hakkı kazanıp başvuru yapmayanlar arasında öğretmen ve polisler yer aldı.