Bist 100
9.097,15 1%
DOLAR
31,37 0,42%
EURO
34,06 0,51%
ALTIN
2.092,7 2,45%

Emekli promosyonlarına ay sonu ayarı! O banka çıldırdı: Hemen gelen emekliye bu rakamı ödeyecek

Akbank'tan emeklilere müjde geldi. Akbank emeklilik karşılıklarına ilişkin rakamları açıkladı. Akbank'ın emeklilik promosyon ödeme detayları haberimizde..

Yayın Tarihi: 02.03.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 15:37
Emekli promosyonlarına ay sonu ayarı! O banka çıldırdı: Hemen gelen emekliye bu rakamı ödeyecek

Akbank, milyonlarca emekliye de müjde verdi. Akbank, emeklilere müjde veren emeklilik destek istatistiklerini yayınladı. Milyonlarca emeklinin gündemindeki konuların başında gelen emeklilik promosyonu oldukça ilgi gördü. Akbank'ın emekli destek tutarının Şubat 2024'teki güncel durumu şu şekilde paylaşıldı;

"Akbank'ın Şubat 2024 Emeklilik Destek Tutarı"

1-29 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında SGK emekli maaşını Akbank'a aktarma taahhüdünde bulunan, bankadan üç yıl maaş alan ve fon başvurusunda bulunan emekliler yararlanabiliyor. 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren Akbank'tan promosyon taahhüt eden veya Akbank'a başka bir SGK emekli maaşı aktaran müşteriler promosyondan faydalanabilecek. Destek ödemeleri çerçevesinde SGK ile imzalanan Gelir/Emeklilere Destek Ödemelerine İlişkin Protokol şartlarının geçerli olduğu kaydedildi.

Akbank'ın Şubat 2024 Emeklilik Destek Tutarı

Müşterilerin promosyondan yararlanabilmesi için 3 yıl boyunca Banka'dan gelir/yıllık gelir elde etme taahhüdü vermesi gerekmektedir. Taahhüt döneminin bir parçası olarak bu, promosyon ödeneğinin müşterinin hesabına aktarılmasıyla başlar. Bu nedenle SGK gelirini/aylık maaşını Akbank'a aktaran emekliler için destek tutarı, emeklinin gelir/ay tutarının aylık karşılığı üzerinden hesaplanacak.

Tutar net kâr/bir ayın aylık eşdeğeri olmakla birlikte;

3.499 Türk Lirası'nın altındaki tutarlar için 6.000 Türk Lirası promosyon,

3.500 - 7.499 Türk Lirası arasındaki tutarlar için 7.000 Türk Lirası promosyon,

7.500 - 9.999 Türk Lirası arasındaki tutarlar için 9.000 Türk Lirası promosyon,

10.000 Türk Lirası ve üzerinde olması durumunda 10.000 Türk Lirası promosyon ödemesi yapılacaktır.

Kampanyadan her kişi yalnızca bir kez yararlanabilir.

İLGİLİ HABERLER

Kamuda memur olmak için başvurular açıldı! KPSS, yaş, diğer şartlar duyuruldu

Kamuda memur olmak için başvurular açıldı! KPSS, yaş, diğer şartlar duyuruldu

A101'de böyle indirim bir daha gelmez! Herkesin aradığı o ürün 399 TL'ye raflarda olacak

A101'de böyle indirim bir daha gelmez! Herkesin aradığı o ürün 399 TL'ye raflarda olacak

4A 4B 4C'liye müjde: Emekliye 1500 TL ek destek çeki! Bayram öncesi ödenecek

4A 4B 4C'liye müjde: Emekliye 1500 TL ek destek çeki! Bayram öncesi ödenecek

Görsele bakınca ilk gördüğünüz şey karakterinizi ele veriyor! Zekanızın seviyesini ölçün

Görsele bakınca ilk gördüğünüz şey karakterinizi ele veriyor! Zekanızın seviyesini ölçün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Evlere ateş düşüren haberi SGK verdi! Bunu yapan bir daha devletten maaş alamayacak
2
Sürücülere oh çektiren indirim müjdesi verildi! Benzin, motoin, LPG'de tarife değişti
3
Emekli promosyonlarına ay sonu ayarı! O banka çıldırdı: Hemen gelen emekliye bu rakamı ödeyecek
4
ÖTV'siz araç fırsatından artık o kişiler de yararlanacak! Herkesi ucuza araç sahibi yapacak fırsat
5
305 bin TL'ye sıfır otomobil satılıyor! Fiat gemileri yaktı, bedava fiyatına verecek
6
Dolar biriktirenler kaçacak yer arayacak! Merkez Bankası'ndan son dakika flaş yasak!
7
Toyota o modelinde yılın indirimini patlattı! Tam 250 bin TL'lik indirimi ilk yetişen kapacak

Ankara'nın bu mahallelerinde neredeyse kimse yok! Gerçeği öğrenenler şaşıp kalıyor

En öfkeli kişilerin burcu hep bunlar çıkıyor! Dışarda sinir küpü gibi geziyorlar

Görsele bakınca ilk gördüğünüz şey karakterinizi ele veriyor! Zekanızın seviyesini ölçün

Emekli promosyonlarına ay sonu ayarı! O banka çıldırdı: Hemen gelen emekliye bu rakamı ödeyecek

Karnabaharı hep aynı şekilde yiyenler bu haber size! Birbirinden farklı ve lezizi 5 karnabahar tarifi

81 milyonu etkileyecek: 1 Nisan şakası değil kallavi ek zam daha geliyor

4A 4B 4C'liye müjde: Emekliye 1500 TL ek destek çeki! Bayram öncesi ödenecek

A101'de böyle indirim bir daha gelmez! Herkesin aradığı o ürün 399 TL'ye raflarda olacak

Akaryakıt zamlarına inat benzin ve motorine 250 TL indirim yapılacak

Kamuda memur olmak için başvurular açıldı! KPSS, yaş, diğer şartlar duyuruldu

İŞKUR’dan KPSS'siz, Sınavsız 1370 TYP Personel Alımı Müjdesi! İşte Başvuru Şartları ve İlan Detayları

Türk Hava Yolları Çılgın Maaş ile Ön Lisans Mezunu Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Ekranı Açıldı