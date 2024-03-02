Emekli promosyonlarına ay sonu ayarı! O banka çıldırdı: Hemen gelen emekliye bu rakamı ödeyecek

Akbank, milyonlarca emekliye de müjde verdi. Akbank, emeklilere müjde veren emeklilik destek istatistiklerini yayınladı. Milyonlarca emeklinin gündemindeki konuların başında gelen emeklilik promosyonu oldukça ilgi gördü. Akbank'ın emekli destek tutarının Şubat 2024'teki güncel durumu şu şekilde paylaşıldı;

"Akbank'ın Şubat 2024 Emeklilik Destek Tutarı"

1-29 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında SGK emekli maaşını Akbank'a aktarma taahhüdünde bulunan, bankadan üç yıl maaş alan ve fon başvurusunda bulunan emekliler yararlanabiliyor. 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren Akbank'tan promosyon taahhüt eden veya Akbank'a başka bir SGK emekli maaşı aktaran müşteriler promosyondan faydalanabilecek. Destek ödemeleri çerçevesinde SGK ile imzalanan Gelir/Emeklilere Destek Ödemelerine İlişkin Protokol şartlarının geçerli olduğu kaydedildi.





Müşterilerin promosyondan yararlanabilmesi için 3 yıl boyunca Banka'dan gelir/yıllık gelir elde etme taahhüdü vermesi gerekmektedir. Taahhüt döneminin bir parçası olarak bu, promosyon ödeneğinin müşterinin hesabına aktarılmasıyla başlar. Bu nedenle SGK gelirini/aylık maaşını Akbank'a aktaran emekliler için destek tutarı, emeklinin gelir/ay tutarının aylık karşılığı üzerinden hesaplanacak.

Tutar net kâr/bir ayın aylık eşdeğeri olmakla birlikte;

3.499 Türk Lirası'nın altındaki tutarlar için 6.000 Türk Lirası promosyon,

3.500 - 7.499 Türk Lirası arasındaki tutarlar için 7.000 Türk Lirası promosyon,

7.500 - 9.999 Türk Lirası arasındaki tutarlar için 9.000 Türk Lirası promosyon,

10.000 Türk Lirası ve üzerinde olması durumunda 10.000 Türk Lirası promosyon ödemesi yapılacaktır.

Kampanyadan her kişi yalnızca bir kez yararlanabilir.