Emekliler bu tarihleri not edin! Cumhurbaşkanı jesti kapıyı çaldı: Maaşa ek ödemeler hesaba yatıyor

Bu ödemeler emeklilere ilaç gibi gelecek! Çifte ödeme müjdesi verildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE ÖDEME MÜJDESİ

Emekli vatandaşlar maaş ödemelerini ve promosyon ödemelerini yakından takip ediyor. Emekliler düşük maaş zamları sonrasında ekonomik anlamda zorluklar yaşamaya devam ederken Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlar heyecanla bekleniyor. Emekli vatandaşlara bankalar tarafından sağlanan promosyon ödeme kampanyaları güncel tutarlar üzerinden 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Kamu bankalarının promosyon ödemeleri 5 bin TL'ye kadar, özel bankaların ise 12 bin 500 TL'ye kadar yükseldi.





Güncel olarak ING Bank emekli müşterilerine 8 bin 500 TL'ye varan nakit ödeme ve fatura talimatı veren müşterilerine özel 4 bin TL ek ödeme veriyor. Emekli vatandaşların promosyon ödemelerinden faydalanması için emekli maaşını diledikleri bankaya taşıdıktan sonra üç sene bankada kalma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Emekli vatandaşlar Aralık ayı maaş ödeme tarihlerini de yakından takip ediyor. Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlara 15 Aralık tarihinde, SSK emeklisi vatandaşların ödemeleri 17 Aralık ile 26 Aralık tarihleri arasında, Bağ Kur emeklisi vatandaşların maaşları 25 ile 28 Aralık tarihleri arasında hesaplarına yatacak. Aynı zamanda çalışan emeklilere de 5 bin TL ek ödemeler Aralık ayı sonuna kadar yapılacak.