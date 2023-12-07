Emekliler, memurlar, asgari ücretliler dikkat: 2024 maaşları netleşti

Enflasyon açıklaması sonrasında SSK, Bağkur emeklilerine yüzde 33,65 zam hakkı tanımlanırken memur ve memur emeklisi için yüzde 26,09'luk enflasyon farkı doğdu. Zam oranı aralık ayı enflasyon açıklaması sonrasında 7.500 TL olarak en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu.

MEMURA YÜZDE 50, EMEKLİYE YÜZDE 45 ARTIŞ

Memur ve emekliler için yeni yıl zamları gündeme gelirken SSK ve Bağkur üzerinden son ayda yüzde 37-38'lerde refah payı alınarak toplu sözleşme ve enflasyon farkı maaşlara yansıtıldı. 5 aylık memur zammı güncel olarak yüzde 45 olurken ileri ki aylarda ise memur ve memur emeklisi için yüzde 49,50 - 50 oranında artış beklentisi oluştu. SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 40-45 aralığında artış olması tahminler arasında.





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli 7.500 TL olurken Kılıç, kök aylık 5.350 TL ama taban aylık 7.500 TL olarak uygulamaya geçildi. Ocak ayıyla beraber zamlar yapılırken yüzde 50 oranında artış ele alındığında 7.500 TL altındaki rakamların ne olacağı merak konusu oldu. 7.500 TL altını koruma altına alınması üzerine taban aylık 10-11 bin TL aralığında olması düşünülüyor.

ASGARİ ÜCRET 17.500 TL

Cem Kılıç, açıklamalarında yeni yıldaki artışlara değinirken enflasyonun verileriyle Türk iş bu yıl toplantılarla 4 işçiye katılım sağlandı. Tek seferlik zamla beraber son iki yıl içerisinde hep tek sefer üzerinde fiyat artışlarının yeterli olmadığını talep üzerine enflasyonun ortadan kaldırılmasıyla asgari ücrete yılda tek sefer artış olacağı bilgisini paylaştı. Asgari ücret güncel olarak 11.402 TL olurken Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık tarihinde yapılacağı belirtildi.