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Emekliler son haneye mutlaka baksın! O tarihte maaşa ek bir maaş daha verilecek!

Emekliler mayıs ayında sürpriz ikramiye alacak. Ödemeler tahsis numarasına göre 17 Mayıs – 28 Mayıs tarihleri ​​arasında yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:13
Emekliler son haneye mutlaka baksın! O tarihte maaşa ek bir maaş daha verilecek!

Milyonlarca SSK ile Bağ-Kur emeklisi için Mayıs ayı ek ödemelerle dolu. Öte yandan emekli maaşlarının deme tarihleri ​​ve ek ikramiye ödemelerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Bankalar emeklilere sürpriz bir müjde verdi. 17-28 Mayıs tarihleri ​​arasında emeklinin IBAN numarasına bir maaş ikramiyesi daha aktarılacak. Özel ve kamu bankaları için hâlâ fırsatlar var. Bankaların sunduğu ek avantajlar sayesinde emekliler maddi zorlukları daha kolay aşabiliyor. Bugün üç bankadan ikramiye sözü verildi. 17-28 Mayıs tarihleri ​​arasında ödenecek ek ikramiyelerin detayları da açıklandı.

SSK ile Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 18,72 olarak belirlenirken, yüzde 30 artış öngörülüyordu. Milyonlarca emekli Temmuz ayı ödemelerini sabırsızlıkla beklerken, Mayıs ayı ödemesi de anlaşılır bir şekilde yakından takip ediliyor.

Emeklilere yapılan ödemeler maaş ödemelerini ve ikramiye ödemelerini kapsayabilir. Üç bankadan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şok açıklamalar yapıldı. Mayıs ayına ait ek ikramiye tutarı bir maaş ikramiyesi olarak artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin IBAN numaralarına numara tahsisinin sona ermesi sonucunda 17 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar ödenecek ikramiye tutarı belli oldu. İşte; Emeklilere ek ödeme seçenekleri...

MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ AÇIKLANDI

Emekliler son haneye mutlaka baksın! O tarihte maaşa ek bir maaş daha verilecek!

Mayıs 2024 emekli maaşı ödeme takvimi SGK tarafından duyuruldu. SSK ile Bağ-Kur emeklilerine ödemeler 15 Mayıs'tan itibaren başlayacak. SGK'ya göre emekli maaşlarının son hanesine göre emekli memurlar 15 Mayıs'ta, SSK emeklileri 17-25 Mayıs'ta, Bağ-Kur emeklileri ise 25 Mayıs'ta maaşlarını alacak.

3 BANKADAN EMEKLİLERE 1 MAAŞ İKRAMİYE SÜRPRİZİ

Mayıs ayında emeklilere üç bankadan sürpriz ikramiyeler verildi. Finansbank, ING Bank ile Yapı Kredi Bankası emeklilere 18 bin TL ikramiye ödeyecek. Bu üç bankanın kampanyaları maaş aralığına göre değişiklik göstermektedir. Minimum 10.000 TL, maksimum 18.000 TL tutarında ödeme alabilmeniz için üç yıl süreyle bu bankalardan birine havale edip maaşınızı alacağınıza dair bir taahhüt imzalamanız gerekmektedir. Hak kazananlara 17-28 Mayıs tarihleri ​​arasında IBAN numaralarından ek ikramiye ödemesi yapılacak.

Bankanızdan Mayıs 2024 fon kullandırımına başvurmak oldukça kolay ve pratiktir. Tek yapmanız gereken şey bu bankalara ait mobil bankacılık uygulamalarını telefonunuza indirmek ve “Yeni müşteri olmak istiyorum” seçeneğine tıklamak. Dijital asistan sizinle anında iletişime geçecek ve bu asistan sayesinde tüm işlemlerinizi daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Sadece birkaç dakika sürecek finansman başvurusunun ardından yeni bir IBAN numarası oluşturulacak ve taahhüt sözleşmesi hazırlanacak. Yine dijital imzanızı kullanarak taahhüt sözleşmesini imzaladıktan sonraki 3 iş günü içerisinde maaş ikramiye ödemenizi IBAN numaranızdan alabilirsiniz.

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