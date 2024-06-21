Emeklilere 15 bin TL sürprizi yola çıktı! Emeklilerin gözü faltaşı gibi açılacak

Türkiye'de emeklilerin maaşlarıyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin yeni dönem zamlı maaşları belirlenecek. Bu veriler, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkını ortaya koyacak ve emeklilerin maaşlarına olası bir zam olarak yansıyacak.

Özellikle kök maaş ve en düşük emekli maaşı konularında yaşanan kafa karışıklıkları gündeme gelirken, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuya açıklık getirdi. Bayram'a göre, kök maaşlar emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Devlet, emekli maaşını hesaplamak için ödenen primleri esas alıyor ve düşük prim ödenmesi durumunda emekli maaşının en düşük seviyelerde kalabileceğini vurguluyor.





Bayram'ın değerlendirmelerine göre, emeklilerin maaşlarında yapılan artışlar genellikle kök maaşa göre belirleniyor. Bu durum, düşük prim ödenmesi halinde emekli maaşlarının düşük kalmasına neden olabiliyor. Ancak yapılan düzenlemelerle en düşük emekli maaşının artırılması ve kök maaşların yeniden düzenlenmesiyle, emekliler arasında yaşanan adaletsizliklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Özellikle en düşük emekli maaşında büyük bir artış beklentisi var. Bayram'ın tahminlerine göre, maaşlarda yüzde 50'ye varan bir artışla 15 bin TL seviyelerine çıkışlar olabileceği ifade ediliyor. Ancak her dönem olduğu gibi bu sefer de yapılacak oransal zamların yüzde 25 civarında olması bekleniyor.

Emekliler için beklenen bu maaş artışları, sosyal güvenlik sistemindeki adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Devletin yapacağı düzenlemelerle kök maaşların ve en düşük emekli maaşlarının belirlenmesi, emeklilerin yüzlerini güldürecek.