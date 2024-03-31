Emeklilere 31 Mart sürprizi geldi! Hesaplarınızı hemen kontrol edin

Milyonlarca emeklinin biraz olsun ceplerini rahatlatması için bankalarından promosyon ödeme kampanyaları gelirken tutarlarda değişikliğe gidildi. Kamu bankasından maaş alan emeklilere 12 bin TL'lik promosyon ödeme yapılacağı duyuruldu. İşte bankaların promosyon ödemeleri haberimizde yer almaktadır.



YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

GARANTİ BANKASI

3.500 TL'ye kadar olan maaşlara 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasındaki maaşlara 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.



YAPI KREDİ

3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL

3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL

7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL

10.000 TL'nin üzerindeyse 7.500 TL promosyon ödemesi yapılırken ek ödül olarak iki yeni fatura talimatı verilmesi durumunda 1500 TL ek olarak verileceği açıklandı.



AKBANK

3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,

3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,

7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.



İŞ BANKASI

3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 4 bin 500 TL

3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 5 bin 250 TL

7.500 - 9.999 TL arasındakilere 6 bin 750 TL

10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ise 7 bin 500 TL ödeme yapılmaktadır.



DENİZBANK

0-3.499 TL arası maaş alanlar 3.000 TL

3.500-7.499 TL arası maaş alanlar 3.500 TL

7.500-9.999 TL arası maaş alanlar 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 5.000 TL

