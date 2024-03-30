Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı

Emekliler için sevindirici bir haber geldi. Ankara Milletvekili Kürşad ZORLU'nun hazırladığı kanun teklifi, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi olarak meclise sunuldu. Bu teklif ile Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin en düşük emekli aylığının yarısından az olmaması ve en düşük emekli aylığının asgari ücretten az olmaması öngörülüyor. Bu düzenleme sonucunda en düşük emekli aylığına 7.002 TL'lik bir artış yaşanacak. Bu haber milyonlarca emekliyi sevindirirken, bu kanun teklifi yasalaştığında emeklilerin maddi durumlarında önemli bir iyileşme sağlanmış olacak. İşte diğer detaylar...





EMEKLİLER İÇİN GÜLDÜREN HABER GELDİ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Ek Madde 18'in birinci fıkrasını değiştiriyor. Yeni düzenlemeye göre, Ramazan ve Kurban Bayramlarında gelir veya aylık alanlara, bayramın olduğu ayda, gelir veya aylık alma koşuluyla, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na göre ödenen en düşük emekli aylığının yarısından az olmamak şartıyla bayram ikramiyesi verilecek. Bu kanun teklifi ile emeklilere bayram ikramiyesinin artırılması hedefleniyor.





5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci maddesi, Ek Madde 19'un birinci fıkrasını değiştiriyor. Buna göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay yapılan ödemelerin toplamı, dosya bazında, asgari ücretten az olamayacak şekilde belirlenecek. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler ise hak sahiplerinin hisseleri oranında belirlenen tutardan az olamayacak. Üçüncü maddeye göre bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girecek ve dördüncü maddeye göre hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek. Bu düzenlemeyle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikler hayata geçirilecek ve emeklilerin maddi durumlarına katkı sağlanacak.

Kanun teklifi, TBMM'ye sunulduğunda TBMM Komisyonu tarafından incelenecek ve tartışılacak. Ardından, yasa teklifinin onaylanması halinde TBMM genel kurulunda gündeme gelecek. Meclis oylamasında çoğunluğun onayıyla kanun yasalaşacak. Bu düzenlemeyle, en düşük emekli aylığı asgari ücretle eşitlenecek ve mevcut 10 bin TL'lik ödeme miktarı 17 bin 2 liraya yükselecek. Bu kanun değişikliğiyle birlikte, emeklilerin maddi durumları önemli ölçüde iyileştirilmiş olacak.