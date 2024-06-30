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Emeklilere gece yarısı bayram ettiren kampanya! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjde

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek kampanya! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 21:01
Emeklilere gece yarısı bayram ettiren kampanya! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjde

Emeklilere güzel haber! Bu tutarlarda ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE YENİ ÖDEMELER

Emekli vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ek ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre emekli vatandaşlara uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planlarıyla 100 bin TL kredi ödemesi yapılacak. Ziraat Bankası 100 bin TL kampanyasına başvuru yaparak siz de nakit ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

ziraat bankası 100 bin tl ödeme

 Ziraat Bankası 100 bin TL kredi ödemesi için başvurular en yakın banka şubelerine giderek ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor. Banka emekli müşterilerine piyasaya göre daha uygun faiz oranları, 36 aya kadar vade seçenekleri sunuyor. Ödemelerden faydalanmak için düzenli ve belgelenebilir bir gelire sahip olunması, SGK emeklisi olunması gerekiyor. Banka müşterilerinden ek gelir belgesi talep etmeyecek. 

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