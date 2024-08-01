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Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Emeklilere yönelik ikramiyeler de erken artırıldı. Milyonlarca emekli vatandaş en az 5.000 TL alacak.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 03:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 03:24
Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi ödemesi ücreti değişti. Emekliler, artık 5000 TL alacaklar. İşte, milyonlarca emekliye verilen ikramiye artışlarının perde arkası..

Normal şartlarda emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 3000 TL maaş ödeniyor. Yıllık toplam 6000 TL kazanabilirsiniz. Ancak bu sefer karar tatilden aylar önce alındı. Yeni fiyat artışı nedeniyle her tatil için ödenen tutar değişti.

"Emeklilere bir yılda toplam 10 bin TL maaş verilecek"

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı Ödemeler 5.000 TL oldu

 İzin ücretinin artırılma kararı onaylanırsa 5.000+5.000TL olmak üzere toplam 10.000TL ödenecek. Bu, milyonlarca emeklinin maaş çeklerine yaklaşacağı anlamına geliyor.

İkramiye ne zaman ödenir?

Emekli ikramiye ödemelerinin bayramdan bir hafta önce hesabınıza yatırıldığı bilinmektedir. 2025 yılında da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda da aynı durum yaşanacak.

Ramazan Bayramı

30 Mart 2025 (Pazar) ile 1 Nisan 2025 (Salı) tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecektir.

Kurban Bayramı

6 Haziran 2025 Cuma'dan 9 Haziran 2025 Pazartesi'ye kadar sürecek.

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