Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Emeklilerin maddi ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik Ziraat Bankası tarafından hazırlanan bu özel finansman fırsatıyla 100.000 TL'ye kadar maddi destek sağlanıyor. Ekonomik durum dikkate alınarak tasarlanan bu kredinin amacı emeklilere ciddi bir rahatlama sağlamaktır.

Kredi Detayları il Başvuru Koşulları





Kredi tutarı: 100.000TL'ye kadar

Faiz oranı: iyi faiz oranı

Geri ödeme planı: Esnek geri ödeme planı

Başvuru koşulları: Emeklilik haklarını düzenli olarak almalı ve bankanın belirlediği diğer kriterleri karşılamalıdır.

Ziraat Bankası, bu finansman paketiyle emeklilere maddi güvence sağlamayı ve aynı zamanda yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.