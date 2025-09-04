DIŞYÖNDER ve ATIC'ten ABD'ye İhracat İçin İşbirliği Protokolü

Ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle ABD pazarında pay artırma hedefi

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER), Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC) ile ABD'ye ihracatın geliştirilmesi amacıyla bir işbirliği protokolü imzaladı.

Dernekten yapılan açıklamada, dış ticaret fazlası hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğü ve ihracatın artırılmasına katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası işbirliklerine yenilerinin eklendiği bildirildi.

DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar, dünyanın en büyük ithalatçısı konumundaki ABD'nin 2024'te yaklaşık 3,3 trilyon dolar dış alımı olduğunu hatırlatarak, aynı yıl Türkiye'nin ABD'ye ihracatının sadece 16,3 milyar dolar düzeyinde kaldığını vurguladı.

Çınar, coğrafi uzaklığa rağmen Türkiye için ABD pazarında önemli fırsatlar olduğuna inandıklarını belirtti ve Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde ortaya konan 100 milyar dolarlık ihracat hedefi'nin bu fırsatları değerlendirme yönünde siyasi iradeyi gösterdiğini aktardı.

"Biz DIŞYÖNDER olarak ABD pazarında ihracatçılarımızın daha fazla pay alabilmelerini sağlamak için farklı işbirlikleri geliştiriyoruz." diyen Çınar, ATIC ile imzalanan protokolün amacını şu şekilde açıkladı:

Protokol kapsamında DIŞYÖNDER ve ATIC, düzenli bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak eğitim, seminer ve çalıştayların düzenlenmesi ile dış ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacak projelerin hazırlanması gibi konularda işbirliği yapacak.