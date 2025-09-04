DOLAR
41,17 0%
EURO
48,08 -0,05%
ALTIN
4.688,77 0,54%
BITCOIN
4.561.226,74 1,23%

DIŞYÖNDER ve ATIC'ten ABD'ye İhracat İçin İşbirliği Protokolü

DIŞYÖNDER ile ATIC, ABD'ye ihracatı artırmak için işbirliği protokolü imzaladı; ortak eğitim, seminer ve projeler planlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:15
DIŞYÖNDER ve ATIC'ten ABD'ye İhracat İçin İşbirliği Protokolü

DIŞYÖNDER ve ATIC'ten ABD'ye İhracat İçin İşbirliği Protokolü

Ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle ABD pazarında pay artırma hedefi

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER), Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC) ile ABD'ye ihracatın geliştirilmesi amacıyla bir işbirliği protokolü imzaladı.

Dernekten yapılan açıklamada, dış ticaret fazlası hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğü ve ihracatın artırılmasına katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası işbirliklerine yenilerinin eklendiği bildirildi.

DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar, dünyanın en büyük ithalatçısı konumundaki ABD'nin 2024'te yaklaşık 3,3 trilyon dolar dış alımı olduğunu hatırlatarak, aynı yıl Türkiye'nin ABD'ye ihracatının sadece 16,3 milyar dolar düzeyinde kaldığını vurguladı.

Çınar, coğrafi uzaklığa rağmen Türkiye için ABD pazarında önemli fırsatlar olduğuna inandıklarını belirtti ve Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde ortaya konan 100 milyar dolarlık ihracat hedefi'nin bu fırsatları değerlendirme yönünde siyasi iradeyi gösterdiğini aktardı.

"Biz DIŞYÖNDER olarak ABD pazarında ihracatçılarımızın daha fazla pay alabilmelerini sağlamak için farklı işbirlikleri geliştiriyoruz." diyen Çınar, ATIC ile imzalanan protokolün amacını şu şekilde açıkladı:

Protokol kapsamında DIŞYÖNDER ve ATIC, düzenli bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak eğitim, seminer ve çalıştayların düzenlenmesi ile dış ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacak projelerin hazırlanması gibi konularda işbirliği yapacak.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Dostu İş Yeri Protokolü İmzalandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD İşbirliği
2
Kırtasiye Ürünlerinde Güvenli Ürün Oranı %97'ye Çıktı — TÜKİD Hedefi %100
3
Bayraktar ve Şahbazov İzmir'de Enerji İşbirliğini Güçlendirdi
4
DIŞYÖNDER ve ATIC'ten ABD'ye İhracat İçin İşbirliği Protokolü
5
ABD'nin dış ticaret açığı temmuzda yüzde 32,5 arttı — 78,3 milyar dolar
6
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentileri Aştı: 237 Bin
7
TCMB Rezervleri Rekor Seviyede: Toplam 178 milyar 357 milyon dolar

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı