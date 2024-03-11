Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

Emekli vatandaşları sevindirecek kampanyalar, bankaların mart ayındaki özel fırsatlarıyla devam ediyor. Faizsiz kredi destekleri sunan bankalar, aylık maaşın 15 katına kadar kredi verme avantajlarıyla emeklilere özel imkanlar sunuyor. Şubeye gitmeden mobil uygulama veya SMS yoluyla başvuru kabul eden bankalar, acil nakit ihtiyaçlarını karşılayacak düşük faizli ve faizsiz kredi teklifleri sunuyor.

Bankaların sunduğu bu destekler, indirimli alışveriş imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Emeklilere yönelik faizsiz kredi veren bankalar, özellikle acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen emekli vatandaşlara esnek geri ödeme seçenekleri sunarak finansal destek sağlıyor.

Bankaların mobil uygulama veya SMS yoluyla kredi başvurularını kabul etmesi, emeklilerin banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan kolayca başvuru yapmalarına olanak tanıyor. Bu da emeklilere zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Halkbank, "Mutlu Emekli" İhtiyaç Kampanyası ile emekli müşterilerine özel cazip kredi teklifleri sunuyor. Uygun geri ödeme seçenekleri ile aylık eşit taksitli, artan veya azalan taksitli geri ödeme fırsatı sağlayan Halkbank'ın 50.000 TL'lik Mutlu Emekli ihtiyaç kredisi, detaylı ödeme tablosuyla emeklilere sunuluyor.





Garanti BBVA ise 100.000 TL'ye kadar faizsiz kredi teklifi sunuyor. Aylık geri ödeme planı ile emeklilere uygun taksit seçenekleri sunan Garanti BBVA, düşük faiz oranları ile emeklilere finansal destek sağlıyor.

Denizbank, "Fırsat Dolu" Emekli Kredisi kampanyası ile 36 aya varan vade seçenekleri sunuyor. Mobildeniz uygulaması üzerinden yapılan başvurularla aktif hale gelen bu özel teklif, evraksız kredi başvurusunda bulunan emeklilere 10.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı tanıyor.

PTT ise emeklilere özel kefilsiz ve şartsız kredi imkanı sunuyor. Cep telefonları aracılığıyla yapılan SMS başvurusuyla 50.000 TL'ye kadar kredi alabilme olanağı sağlanıyor. Emekliler, PTT şubelerine gitmeden bu hizmetten faydalanabiliyor.