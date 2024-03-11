Bist 100
9.212,02 0%
DOLAR
32 0,29%
EURO
35,07 0,18%
ALTIN
2.230,59 0,35%

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

Emeklilere Özel Banka Kampanyaları! Faizsiz Kredi Müjdesi: Aylık Maaşın 15 Katı Destek, SMS Onayıyla Başvurular Alınıyor. Halkbank, Garanti BBVA, Denizbank ve PTT'nin Avantajlı Kredi Fırsatlarıyla Emeklilerin Acil Nakit İhtiyacına Çözüm!

Yayın Tarihi: 11.03.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 14:12
Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

Emekli vatandaşları sevindirecek kampanyalar, bankaların mart ayındaki özel fırsatlarıyla devam ediyor. Faizsiz kredi destekleri sunan bankalar, aylık maaşın 15 katına kadar kredi verme avantajlarıyla emeklilere özel imkanlar sunuyor. Şubeye gitmeden mobil uygulama veya SMS yoluyla başvuru kabul eden bankalar, acil nakit ihtiyaçlarını karşılayacak düşük faizli ve faizsiz kredi teklifleri sunuyor.

Bankaların sunduğu bu destekler, indirimli alışveriş imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Emeklilere yönelik faizsiz kredi veren bankalar, özellikle acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen emekli vatandaşlara esnek geri ödeme seçenekleri sunarak finansal destek sağlıyor.

Bankaların mobil uygulama veya SMS yoluyla kredi başvurularını kabul etmesi, emeklilerin banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan kolayca başvuru yapmalarına olanak tanıyor. Bu da emeklilere zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Halkbank, "Mutlu Emekli" İhtiyaç Kampanyası ile emekli müşterilerine özel cazip kredi teklifleri sunuyor. Uygun geri ödeme seçenekleri ile aylık eşit taksitli, artan veya azalan taksitli geri ödeme fırsatı sağlayan Halkbank'ın 50.000 TL'lik Mutlu Emekli ihtiyaç kredisi, detaylı ödeme tablosuyla emeklilere sunuluyor.

nakit desteği

Garanti BBVA ise 100.000 TL'ye kadar faizsiz kredi teklifi sunuyor. Aylık geri ödeme planı ile emeklilere uygun taksit seçenekleri sunan Garanti BBVA, düşük faiz oranları ile emeklilere finansal destek sağlıyor.

Denizbank, "Fırsat Dolu" Emekli Kredisi kampanyası ile 36 aya varan vade seçenekleri sunuyor. Mobildeniz uygulaması üzerinden yapılan başvurularla aktif hale gelen bu özel teklif, evraksız kredi başvurusunda bulunan emeklilere 10.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı tanıyor.

PTT ise emeklilere özel kefilsiz ve şartsız kredi imkanı sunuyor. Cep telefonları aracılığıyla yapılan SMS başvurusuyla 50.000 TL'ye kadar kredi alabilme olanağı sağlanıyor. Emekliler, PTT şubelerine gitmeden bu hizmetten faydalanabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

Milyonlarca vatandaşa yeni fiyat verildi! Eskisini unutun, artık bu fiyata satılacak

Milyonlarca vatandaşa yeni fiyat verildi! Eskisini unutun, artık bu fiyata satılacak

Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat

Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10.000 TL maaş alan emekliye sürpriz var! Artık bu oran da maaşa eklenecek
2
Elektrikli SUV'da daha ucuzu yok! Türkiye'ye 465 bin TL'ye sıfır otomobil geliyor
3
Yozgat’ta tam 14 arazi gümüş tepsi üzerinde sahiplerini bekliyor! 32 bin TL’ si olan o köye akın edecek
4
Ucuza kıyma ve kuşbaşı satışı başlıyor! Sadece bu marketlerde geçerli olacak
5
ATM'den para çeken herkese duyuruldu! Bunu bilen daha az ödeyecek
6
Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor
7
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

Başvuranlara 5.330 TL destek piyangosu çıktı! Çocuklu aileler elini çabuk tutsun

Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat

Yeni destek programında emekliye ek destek! 0,69 faizli kredi her sene 0,25 indirilecek

Migros'tan 300 TL'lik bedava alışveriş! Ramazan sofraları bedavaya geliyor

Memur olmak isteyenlere dev fırsat! KPSS'den bu puanı alan hemen başvurabilecek

Milyonlarca vatandaşa yeni fiyat verildi! Eskisini unutun, artık bu fiyata satılacak