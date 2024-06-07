Emekliye en yüksek promosyonu o banka veriyor! Emeklinin cüzdanını dolduran kampanya

Bankalar emeklilik promosyon kampanyalarında fiyatlarını güncellerken kamu bankalarında ise oran yüzde 166 oranında arttı. Emekli promosyon tutarları, özel sektörde en yüksek emekli promosyon tutarlarında yüzde 44 artışa neden oldu. Yani en yüksek emeklilik promosyon tutarı 18.000 TL'dir. Peki en yüksek emeklilik promosyonunu hangi banka sunuyor? Güncel banka promosyonu ne kadar? İşte bu soruların yanıtları..



10 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME TUTARLARI





GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da;

Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekli müşterilere 6.250 TL,

Emekli maaşı 10.000 ile 15.000 TL arası olan emekli müşterilere 10.000 TL,

Emekli maaşı 15.000 ile 20.000 TL arası olan emekli müşterilere 12.500 TL,

Emekli maaşı 10.000 ile 15.000 TL arasında olan emeklilere ise 12.500 TL nakit promosyon avantajı sunuluyor.

Emekli maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere 15.000 TL verilecektir.

1 Haziran ile 30 Haziran 2024 tarihlerinin arasında 3 yıl süreyle Garanti BBVA'dan gelir veya emekli maaşı almayı kabul eden emekli müşteriler, emeklilikte promosyon avantajlarından yararlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası aracılığıyla SGK emekli maaşı ödemesi alan vatandaşlar, 12.000 TL'ye varan emeklilik promosyon ödeme fırsatından yararlanabilecek. Banka promosyon ödemelerini 3 yıl peşin yapmaktadır. 2022 yılı için mevcut emeklilik promosyon tutarının iadesi olmadan müşterilerinden başvuru alınabileceğini açıklayan banka, 2024 yılı emeklilik teşviki ödemesi sırasında önceki döneme ait iade tutarının da kısmen sistematik olarak telafi edileceğini belirtti.

Ziraat Bankası aracılığıyla emekli maaşı alan vatandaşların, Emeklilik Teşvik Ödemesi'nden yararlanabilmeleri için 3 yıl süreyle Ziraat Bankası aracılığıyla emekli maaşı başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

HALK BANKASI

Emekli maaşını 3 yıl süreyle Halkbank üzerinden almayı taahhüt edenler 12 bin TL'ye kadar emeklilik promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Bu kapsamda;

*Maaşı 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında olanlar için 8.000 TL

*Maaşı 15.000 TL ile 19.999,99 TL arasında olanlar için 10.000 TL

*Maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar için 12.000 TL

INGBANK

ING, emekli maaşlarını NG'ye devredenlere 18.000 TL'ye kadar nakdi emeklilik promosyonu sunuyor. Banka, emekli maaşını ING'ye devreden emeklilere, maaşlarına bağlı olarak ek koşul olmaksızın 15.000 TL'ye kadar nakdi emeklilik promosyonu fırsatı sunuyor. Ayrıca otomatik ödeme talimatlarında 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyonundan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabileceğinizi de iddia ediyor. Banka, emeklilik promosyonundan yeni emekli olanların ve EYT ile emekli olanların da yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

1 aylık toplam gelir/aylık tutar,

* 6.250 TL'den 10.000 TL'ye kadar (10.000 TL hariç),

* 10.000 TL ile 15.000 TL arası 10.000 TL (15.000 TL hariç),

* 15.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar (20.000 TL hariç), 12.500 TL,

*Geliriniz 20.000 TL ve üzerinde ise 15.000 TL nakit emeklilik promosyon ödemesi yapılacaktır.

Bu kampanya 1 Haziran 2024 ila 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında nakit promosyonlarından yararlanan müşteriler için geçerli olacaktır. Bu tarihler dışında promosyonlardan yararlanan müşteriler Bu kişi kampanyadan yararlanamayacaktır.

DENİZBANK

Denizbank, DenizBank'tan 3 yıl emekli maaşı almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit emeklilik promosyon fırsatı sunmaktadır. Bu kapsamda;

*Maaşı 0 ile 9.999 TL arasında olanlar için 5.000 TL

*Maaşı 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlar için 8.000 TL

*Maaşı 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlar için 10.000 TL

*Maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar için 12.000 TL promosyon ödemesi verilecektir.

İŞ BANKASI

İş Bankası'ndan emekli maaşı alan emekliler, 12.000 TL'ye kadar nakit emeklilik promosyonlarından yararlanıyor. Kampanya ise 28 Mart ile 30 Haziran 2024 tarihlerinin arasında geçerlidir. Banka, emekli maaşını 3 yıl süreyle İş Bankası aracılığıyla almayı kabul eden ve promosyona bağlı emekli maaşını İş Bankası hesabına yönlendiren emeklilere promosyon ödeneği yapılacağını söyledi. Bu kapsamda;

*10.000 TL'ye kadar olanlar için 5.000 TL (10.000 TL hariç)

* 10.000 TL - 15.000 TL arası olanlar için 8.000 TL (15.000 TL hariç)

* 15.000 TL ile 20.000 TL arası olanlar için 10.000 TL (20.000 TL hariç) * 20.000 TL ve üzeri olanlar için 12.000 TL

FIBABANKA

Fibabanka, emekli maaşını 3 yıl süreyle banka aracılığıyla almayı kabul eden emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı.

Emeklilik durumunda maaşa bağlı olarak promosyon ödeneği aşağıdaki gibidir:

*10.000 TL'ye kadar emekliler için 5.000 TL (10.000 TL hariç)

* Geliri 10.000 ila 15.000 TL arası olan emekliler için 8.000 TL (15.000 TL hariç).

* Geliri 15.000 ila 20.000 TL arası olan emekliler için 10.000 TL (10.000 TL hariç).

* 20.000 TL ve üzeri emeklilere 12.000 TL