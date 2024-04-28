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Emekliye tek şartla 20.000 TL'lik ballı destek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok

Emeklilerin yüzü gülecek! 20 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 20:19
Emekliye tek şartla 20.000 TL'lik ballı destek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok

Bu sefer emeklilere güzel haber geldi! 20 bin TL destek ödemeleri başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 20 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşların ekonomik sıkıntıları devam ederken maaş iyileştirme taleplerine herhangi bir karşılık bulamadılar. 10 bin TL ve altı emekli maaşı alan vatandaşların sıkıntıları daha da artarken yeni bir destek projesi başladı. Emekli Kartı desteği ile birlikte emekli vatandaşlara 20 bin TL ödeme yapılacak. Emekli vatandaşlara verilen destekler yaşadıkları illere göre değişkenlik gösterecek. Emekli Kartı ile birlikte emeklilere kira desteği verilecek. Kış aylarında ısınma desteği sağlanacak ve kart ile birlikte gıda, giyim, sağlık, ulaşım masraflarını karşılamaları sağlanacak. Emekli Kartı ile ilgili başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. 

emekli kartı desteği başlıyor

Emekli maaşlarına Temmuz ayında enflasyon oranları kapsamında yeni bir zam daha yapılacak. Emekli Kartı desteklerinin ise yakın zamanda emeklilerin kullanımına sunulması tahmin ediliyor. Emekli Kartı ile birlikte PTT AVM, Tarım Kredi Marketler, THY, TCDD, GSM operatörlerinde özel indirimler uygulanacak. Emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan bu kart ile faydalanılacak. Emekli vatandaşlar ek geliri olmaması, kirada oturmaları ya da 65 yaş üstü olup hiç geliri olmaması halinde Emekli Kartı desteğinden faydalanabilecek. Emekli vatandaşlara ulaşımda da bu kart ile önemli indirimler yapılacak. Emekli vatandaşlar kamu ile anlaşma yapan zincir market ve giyim mağazalarından da indirimlerden faydalanabilecek. Yaşlılık, dul ve yetim maaşı ve sosyal destek ödemesi alan vatandaşlara destekler Emekli Kartı ile yapılacak. Emekli Kart için 498 milyar TL ödenek ayrıldığı da açıklandı. 

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