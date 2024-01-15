En düşük emekli maaşında hesap kitap değişti! Açıklanan oranlar solda sıfır kalacak: İşte yeni rakamlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA ŞOK GELİŞME!İŞTE KONUŞULAN 2 FORMÜL!

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği emekli maaşı en düşük ne kadar sorusu yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Bir çok kişi açıklanan emekli maaşına refah payı ve ek zam ihtimalini hesaplamaya koyuldu.SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alabilecek.





Geçen yılın enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklandıktan sonra memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere refah payı verilmesini de içine alan yeni bir hesaplama yaptı. Çalışmanın Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Edinilen kulis bilgilerine göre emeklilere de refah payı verilmesi planlanıyor. Bunun nedeni ise SSK ve memur emeklisinin zam oranları arasındaki uçurumdan kaynaklanıyor.

Geçen yıl benzer bir düzenleme yapılarak herkese eşit yüzde 30 zam yapılmış ve refah payı uygulanmıştı. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu sefer ise düzenleme ile birlikte En düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

İKİ FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

En düşük emekli aylığının yükseltilmesi ile ilgili ise çalımalar 16 Ocak ta başlayacak. Buna göre emekliye ya seyyanen zam ya da refah payı verilmesi gündemde.