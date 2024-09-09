Enerji Bakanı Bayraktar'tan Yeşil Enerji Vurgusu

Yeni Türkiye Hedefleri İçin Gençlere Güven

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji hedeflerine vurgu yaptı.

Gabar'da Yüksek Petrol Üretimi

"Çevreye uyumlu bir şekilde, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da yüksek oranda üretmeye başladık. Günde yaklaşık 47 bin varil petrol üretiyoruz." diyerek petrol üretimindeki artışı açıkladı.

Doğal Gaz Kaynakları ve Çalışmalar

Bayraktar, "Karadeniz'de Sakarya Doğal Gaz Sahası'nda, yaklaşık 2,6 milyon eve yetecek kadar doğal gaz üretmeye başladık," ifadesinde bulunarak, Zonguldak'ta deniz derinlikle ilgili yapılan çalışmaları da paylaştı.

Eğitim ve Enerji Geleceği

Bakan Bayraktar, gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, "Enerjide kendi kaynaklarımızla bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz" dedi.

Yerli Kaynakların Verimli Kullanımı

Türkiye'nin yerli kaynaklarını azami düzeyde kullanmasına vurgu yapan Bayraktar, 70 yıllık nükleer enerji hedefinin gerçekleşmesiyle daha güçlü bir Türkiye hedeflerine ulaşabileceğini belirtti.

Gençlere Büyük Sorumluluk

Bayraktar, öğrencilere, "Bu okul çok özel bir okul. Enerji sektöründe çalışmaya aday olan sizlere büyük ihtiyaç var" dedi. El Cezeri'nin tarihi başarısına atıfta bulunarak, gençlerin yenilenebilir enerji öncüsü olacağına inandığını ifade etti.

Bakan, sınıfları gezerek, öğrencilerle tanıştı ve güneş enerji panel üretim atölyesini ziyaret ederek detaylar hakkında bilgi aldı.