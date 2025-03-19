Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları

Türkiye'de enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılıyor. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:40
Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları

Türkiye'nin enerji alanında attığı adımlar hız kesmiyor. Bazı illerde yürütülecek enerji projeleri kapsamında acele kamulaştırma kararı alındı. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Verilen bilgilere göre, Eskişehir'deki "154 kV Acıbadem Eskişehir GES TM-Eskişehir OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi" ile Aydın'daki "154 kV Dampınar RES TM-Nezihe Beren JES TM Enerji İletim Hattı Projesi" çerçevesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması yapılacak. Kamulaştırma, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde ve iletken salınım gabarisinin irtifak hakkı kurulmak suretiyle gerçekleştirilecek.

Diğer yandan, Konya ve Niğde'de de enerji nakil hatlarının yapımına yönelik bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Bu kapsamda, elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde ve hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı şeklinde Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması planlanıyor.

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