Eniştecilerin gözdesi Doblo fiyatıyla şaşırttı! Piyasada bu seviyede daha iyisi yok!

Otomobil sahibi olmak isteyenlere güzel haber geldi. Fiat doblo araç için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Detaylar haberimizde…







600 BİN TL'LİK SIFIR FİAT DOBLO GELİYOR! İŞTE UYGUN FİYATLI TİCARİ ARAÇ FIRSATI

Türkiye'nin en popüler ticari araçlarından biri olan Fiat Doblo, güncellenen şasisiyle dikkat çekiyor. Yeni bir Doblo'ya sahip olmanın uygun fiyatlı bir yolu var mı? İşte ayrıntılar.

Fiat Doblo, Türkiye'de ticari araç denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Yeni tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkatleri üzerine çeken Doblo, iş ve ticaret dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Doblo meraklıları için iyi haber. Çok yakında bu yeni nesil Doblo'yu çok uygun fiyata satın alabileceksiniz.

Türkiye'de vergilerin yüksek olması nedeniyle yeni bir araba satın almak genellikle çok pahalı kabul ediliyor. Birçok kişinin yeni bir araba satın almak için büyük bir bütçe ayırması gerekiyor. Ancak ticari araçlarda durum biraz farklıdır.

Geçtiğimiz iki yılda birçok ticari araç modeli yeniden tasarımdan geçti ve bu tasarım değişiklikleri çoğu zaman fiyatların artmasına neden oldu. Ancak Fiat Doblo tutkunlarına güzel bir haber var. Şu anda Türkiye'de Doblo satın almak için ortalama 900.000 TL bütçe ayırmanız gerekiyor. Ama biraz sabırla bu durumun değişebileceğini söyleyebiliriz.

Nasıl mı? Aslında oldukça basit. Elektrikli ticari araç modelleri şu anda piyasada giderek daha fazla yer kaplıyor. Ülkemizde pek çok elektrikli ticari araç modeli satışa sunuluyor. Ancak bu araçlar genellikle Çin'de üretildiğinden pahalıdır.

İşte 600.000 TL'lik Doblo şansı. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Fiat, elektrikli Doblo modelinin geliştirilmesine başladı. Üstelik bu modellerin fiyatlarının da oldukça cazip olduğu söyleniyor.

Sızan bilgilere göre Fiat'ın belirlediği Doblo elektrikli modelinin fiyatı Türk lirasına çevrildiğinde elektrikli araç özel tüketim vergisi dahil fiyat yaklaşık 600 bin TL oluyor. Ancak nihai bilgiyi almak için Fiat'ın resmî açıklamasını beklememiz gerekecek.

Fiat Doblo, uygun fiyatlı ve kullanışlı bir ticari araç arayanların favorisi olmaya devam ediyor. Elektrikli Doblo modelinin Türkiye pazarına sunulmasıyla birlikte ticari araç sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek ortaya çıkmış gibi görünüyor. Fiat'ın resmî açıklamasını ve açıklamasını beklerken Doblo hayranlarının da bu gelişmeleri heyecanla izlemeye devam etmesi bekleniyor.