EPDK 2026 İletim Ek Ücretini Belirledi: TEİAŞ Tarifesinin Binde Beşi

EPDK 2026 iletim ek ücretini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin kararını açıkladı. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ücret oranı ve yürürlük

2026 yılı için iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi. EPDK kararına göre düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Hesaplama ve ödeme süreci

TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

Akaryakıt şirketlerine yönelik tarife tadilleri

EPDK ayrıca bazı akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde değişikliğe gitti. Buna göre ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin Liman Tesisi ve Karaduvar Tesisi'ne ilişkin depolama tarifesi, ATAŞ İletim Hatları'na ilişkin iletim tarifesi ile Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret AŞ'nin Antalya Tesisi'ne ilişkin iletim tarifesi tadil edildi.