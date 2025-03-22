EPDK, Akaryakıt Depolama Tarifelerinde Değişiklik Yaptı

EPDK'dan Akaryakıt Tesislerine Yeni Tarife Düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Konuya ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında duyuruldu.

TP Petrol Dağıtım AŞ'nin Yeni Tarifeleri

TP Petrol Dağıtım AŞ'nin Antalya Dolum ve Depolama Tesisi ile Yarımca Tesisi için belirlenen günlük depolama hizmet bedeli, kurşunsuz benzin (95 oktan) için metreküp başına 0,66 lira, motorin için ise 0,48 lira olarak onaylandı. Ayrıca, münferiden fiyatlandırılan yan hizmet bedeli, kara ve deniz yoluyla yapılan teslim alma ve teslim etme işlemleri için benzin ve motorin için metreküp başına 18,03 lira olarak belirlendi.

Kocaeli'deki Yarımca Tesisi için benzer tarifeler uygulanırken, ulusal marker enjeksiyonu için metreküp başına 4,75 lira, ulusal marker muhafazası için motorinde litre başına aylık 4,75 lira bedel talep edilecek. Teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli, deniz yoluyla motorin için metreküp başına 12,34 lira, kara yoluyla benzin ve motorin için ise 18,03 lira olarak belirlendi.

SOCAR Turkey'nin Aliağa Tesisinde Değişiklikler

SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin İzmir'deki Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ne ilişkin iletim hizmeti bedeli, benzin ve havacılık yakıtı için metreküp başına 5,56 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için ise 4,68 lira olarak tespit edildi. Depolama hizmeti alındığında, tarifeye esas boru hatlarının kullanımında ek iletim hizmet bedeli talep edilmeyecek.

Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ndeki Star ve TÜPRAŞ Hattı'na ilişkin iletim hizmeti bedeli, benzin için metreküp başına 5,80 lira, motorin, biodizel, havacılık yakıtı ve deniz motorini türleri için ise metreküp başına 6,90 lira olarak düzenlendi.