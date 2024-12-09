EPDK'den Ön Lisans İddialarına Yanıt: Şeffaf Süreç Vurgusu

EPDK, Ön Lisans Sürecini Açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depolamalı rüzgar enerjisi santrali (RES) ve güneş enerjisi santrali (GES) ön lisans başvuruları üzerine ortaya çıkan iddialara yanıt verdi. Kurum, iddiaların asılsız olduğunu ve süreçlerin tamamen şeffaf bir biçimde yürütüldüğünü ifade etti.

Gecikmeden İddialara Cevap

EPDK tarafından yapılan basın açıklamasında, "EPDK'nin bir gecede yönetmelik çıkardığı ve kimsenin haberi olmadan ön lisans dağıttığına" yönelik iddialara karşılık olarak, “Bir gecede yönetmelik çıkarılması mümkün değildir; bu durum yasalarımıza aykırıdır.” denildi. EPDK, 5 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni kanunla birlikte depolamalı RES/GES ön lisans sürecinin başladığını duyurdu.

Şeffaf Süreç ve Kamu Katılımı

Ön lisans başvuru sürecinin başlamasından 4 ay önce sürecin kamuoyuna duyurulduğu ve yeni yönetmelik taslağının ilgili tarafların görüşüne açıldığı belirtildi. Kurum, bu sürecin, enerji sektöründeki tüm paydaşların katkılarına açık olarak yürütüldüğünü ve kamuoyunun gözleri önünde tamamlandığını bildirdi.

Online Başvuru Avantajı

Ayrıca, ön lisans başvurularının Mayıs 2019'dan bu yana online olarak yapıldığı ifade edildi. EPDK, bu uygulamanın, tüm sektör oyuncuları tarafından bilindiğini ve belgelere erişimin kolay olduğunu vurguladı.

Kurulu Güç ve Tüketim İlişkisi

EPDK'nın kurulu gücü artırmaya yönelik kararları hakkında yapılan eleştirilere de yanıt verildi. Kurum, “Kurulu güç ile tüketim arasında mukayese yapılması enerji alanındaki cehaleti gösterir” ifadelerine yer verdi. EPDK, enerji bağımlılığını azaltmayı hedefleyen yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekti.

Alım Garantisi İddiaları

EPDK, 6 dolarsentlik lisans tarifesi ile ilgili iddiaların da gerçek dışı olduğunu, bu tarifelerin kurum tarafından belirlenmediğini belirtti. Açıklamada, “Hiçbir düzenleyici kurumun alım garantisi verme yetkisi yok” ifadeleri kullanıldı ve bu konuda herhangi bir yatırımcıya garanti verilmediği vurgulandı.

Son olarak, EPDK, kendisi hakkında yapılan iftiralara karşı hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.