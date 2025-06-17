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Erzurum'un Kırsalına Su İle Güçlü Destek: 750'den Fazla Gölet

Erzurum'da yapılan göletler, tarım ve hayvancılığa büyük katkı sağlarken, su krizine karşı üreticilere can simidi oluyor.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 17:23
Erzurum'un Kırsalına Su İle Güçlü Destek: 750'den Fazla Gölet

Erzurum Kırsalında Göletler ile Tarıma Yeni Soluk

Erzurum kırsalında, Büyükşehir Belediyesi tarafından son 12 yılda inşa edilen750'yi aşkın gölet, tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılarda bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Açıklamalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, bu göletlerin kent ekonomisine sağladığı katkıların altını çizerek, her ay tamamlanan yeni göletlerin çiftçilere ve besicilere sunulduğunu belirtti.

Sekmen, Erzurum'un bereketli topraklarını suyla buluşturduklarının ve tarım ve hayvancılığa güçlü destek sağladıklarının vurgusunu yaptı. Geçtiğimiz ay tamamlanan göletlerin, Tortum Çamlıca, Oltu Toprakkale ve Narman Kilimli bölgelerine kazandırıldığını ifade etti.

Göletlerin Önemi ve Sağladığı Faydalar

Göletlerin, hem tarım arazilerinin sulanmasında hem de hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamada hayati bir rol oynadığını dile getiren Sekmen, özellikle yaz aylarında kuraklık riski ile karşılaşan üreticiler için bu göletlerin adeta birer “can simidi” niteliğinde olduğunu kaydetti.

Sekmen, şunları aktardı: “Her damla su, Erzurum'un yarınlarına yapılan bir yatırımdır.” 12 yılda yapılan göletler, tarım ve hayvancılığın yanı sıra meraların zenginleşmesine ve hayvan popülasyonunun artmasına da katkı sağladı. Bu projelerle, tarım ve hayvancılık sektörü daha da gelişmekte ve çiftçilerimizin yüzü gülmektedir.

Erzurum İçin Kalıcı Çözümler

Sekmen, Erzurum'un geleceğini güvence altına alan gölet projeleri ile tarımsal altyapının modernizasyonu yapılarak, iklim krizine karşı dirençli bir tarım stratejisi oluşturduklarını ifade etti. “Topyekun kırsal kalkınmaya öncülük ediyoruz.” ifadesiyle, şehrin her alanda kalkındığını vurguladı.

Erzurum kırsalında Büyükşehir Belediyesi tarafından son 12 yılda yapılan 750'yi aşkın gölet...

Erzurum kırsalında Büyükşehir Belediyesi tarafından son 12 yılda yapılan 750'yi aşkın gölet, kentin tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

Erzurum kırsalında Büyükşehir Belediyesi tarafından son 12 yılda yapılan 750'yi aşkın gölet...

Erzurum kırsalında Büyükşehir Belediyesi tarafından son 12 yılda yapılan 750'yi aşkın gölet, kentin tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

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