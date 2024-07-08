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Eşe dosta borcu olanlar o bankaya koşuyor! Tek koşulu bile yok: Faizsiz 25.000 TL kredi dağıtılacak

Bu zorlu günlerde, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını gidermeye yönelik başlatılan faizsiz kredi kampanyaları, umutları yeşertti. Faizsiz finansman sunan bankaların listesi ise geniş bir ilgiyle sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 14:18
Eşe dosta borcu olanlar o bankaya koşuyor! Tek koşulu bile yok: Faizsiz 25.000 TL kredi dağıtılacak

Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemlerde, bankaların sunduğu faizsiz kredi olanakları, nakit ihtiyacı içinde olan vatandaşlar için bir rahatlama kaynağı oldu. Bu kampanyaların detayları, finansal destek arayan pek çok kişinin ilgisini çekti. Faizsiz kredi sunan bankaların hangileri olduğu ise, geniş bir kesim tarafından araştırılan bir konu haline geldi.

Ekonomik Dalgalanmalara Karşı Faizsiz Nakit Desteği

Art arda gelen ekonomik sarsıntılar ve fiyat artışları, vatandaşların nakit bulma ihtiyacını daha da artırırken, bankaların duyurduğu faizsiz nakit avans kampanyaları büyük ilgi gördü. Faizsiz olarak 25 bin Türk Lirası'na kadar finansman sağlama fırsatı sunan bu kampanyalar, detayları merak edilen ve araştırılan bir gelişme haline geldi.

banka kampanyası

Bankacılık Sektöründen Sıfır Faizli Kredi Hamlesi: Vatandaşlara Özel Fırsatlar Sunuluyor!

Bankaların ardı ardına yaptıkları kampanya duyuruları, finansal piyasalarda büyük ilgi uyandırdı. Sıfır faizli kredi teklifleriyle tüketicilerin dikkatini çeken bankalar, bu kampanyalarla yeni müşteriler kazanmayı hedefliyor.

İşte bazı bankaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri:

  •   AKBANK: 10.000 TL'lik 6 aylık ihtiyaç kredisine veya 20.000 TL'lik 3 aylık taksitli avansa %0 faiz avantajıyla sahip olabilirsiniz. Bu fırsat, 31 Mayıs ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında sizleri bekliyor.
  •   ALBARAKA: Banka, yeni müşterilerine 15.000 TL'ye kadar vade farkı olmaksızın ve cazip koşullarla hoş geldin finansmanı sağlıyor. Kredi miktarı 15.000 TL, vade süresi ise 6 ay olarak belirlenmiş ve faiz oranı %0 olarak sunuluyor.
  •  GARANTİ BBVA: 11 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar, 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. 6 ay vade ile aylık taksitler 3.333,33 TL olarak belirlenmiş.
  • ENPARA: Yeni müşterilere sunulan %0 faizli kredi ile 10.000 TL'ye kadar finansman sağlanıyor. 6 aylık vade süresi ve aylık 1.666,67 TL taksit tutarıyla dikkat çekiyor.
  •  ON DİJİTAL BANKACILIK (BURGAN BANK): %0 başlangıç faiziyle, 15.000 TL'lik ON Dijital ihtiyaç kredisine erişim sağlanabiliyor. Vade süresi 6 ay ve faiz tutarı tamamen sıfır.
  •  QNB FİNANSBANK: Yeni müşterilere özel olarak sunulan %0 faizli kredi ile 10.000 TL finansman imkanı bulunuyor. 6 ay vade ve aylık 1.666,67 TL taksit seçeneği mevcut.

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