Esnafa Yönelik Yeni Destekler Finansmana Erişimi Kolaylaştırdı

Yeni Destekler ile Esnafın Finansmana Erişimi Kolaylaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni desteklerin finansmana erişimi kolaylaştırdığını duyurdu. Bakan Bolat, son düzenlemelerle birlikte işletme kredisi limitinin %33,3 ve yatırım kredileri limitinin %66,6 oranında arttığını belirtti.

Yeni Kredi Limitleri ve Faiz İndirimleri

Erdoğan, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Hazine'den %50 sübvansiyonlu esnaf kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildiğini bildirmişti. Ayrıca iş yeri ve ticari araç edinme kredi limitinin de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldığını vurguladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle Halkbank'ın sunduğu finansman maliyetinin %29'dan %25'e düştüğünü aktardı.

Faiz İndirimli Kredilerin Etkisi

Bakan Bolat, esnaf ve sanatkarlara sağlanan 581,3 milyar liralık finansmanın, faiz indirimli krediler aracılığıyla gerçekleştirdiğini kaydetti. 2022 yılında 232 bin esnaf bu kredilerden yararlanırken, 2023 yılında bu sayının 250 bine çıkması bekleniyor. Yeni kredi limitleri, tüm Hazine faiz destekli esnaf kredileri için geçerli olacak.

Ticari Araç ve İş Yeri Edinme Kredileri

Ticari araç edinme kredisi sayesinde, esnafın sıfır araç ve 0-5 yaş arasındaki araçlara yönelik 48 aya kadar vade ile 2,5 milyon liraya kadar kredi alabileceğini belirten Bolat, bu kredinin 2017 yılından bu yana 7 bin 710 esnaf tarafından kullanıldığını ifade etti. İş yeri edinme kredisinde de esnaf, 60 ay vade ile 2,5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecektir.

Ekonomik Büyüme ve İstihdam Üzerindeki Etkisi

Faiz indirimli kredi limitlerinde sağlanan artışların, esnaf ve sanatkarların finansmana daha kolay erişimini sağladığını belirten Bolat, bu gelişmelerin ülkenin ekonomik büyümesine ve istihdamına katkıda bulunacağını vurguladı. Esnaf ve sanatkarlara yönelik bu desteklerin, işletme maliyetlerini azaltıcı etkisi olacağını ifade eden Bolat, Bakanlık olarak daha yüksek limitler ve uygun koşullarla finansmana erişimin devam edeceğini açıkladı.