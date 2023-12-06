Ev sahipleri kiralara zam yapmak için o tarihi bekliyorlar!

Şubat ayında asgari ücrete zam gelmesi beklentisi ev sahiplerini harekete geçirdi. Bu durumun ev sahiplerinin kiralık ev ilanlarının sistemden kaldırılmasına yol açtığı iddia edildi. Kaldırılan ilanlar, ücret artışından sonra, yani Şubat ayında yeniden yeni kira bedelleriyle kaydedilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da emlakçılık yapan Murat Gözüpek, "Şimdi bekleyelim, Şubat'ta ilan verelim' diyen müşterilerim var. Beylikdüzü'nde geçen hafta 10 bin liraya ilan verilen bir daire, ev sahibinin isteği üzerine geri çekildi. Şubat ayından sonra 18 bin lira olarak tekrar ilana konulacak diye anlaştık. Bahçeşehir'de de 22 bin liraya ilan edilen bir daire Şubat başında 35 bin liradan satışa sunulacak.





Piyasada Ev Kalmadı

Gözüpek, fırsatçılığın sadece konut sektöründe değil, tüm fiyat artış dönemlerinde yaşandığını söyledi: 'Bu son üç yıldır alışkanlık haline geldi. Konut, araba ve gıda fiyatları, asgari ücret ve emekli maaşları artırılmadan bir ay önce artırılıyor. Geçen yıl Temmuz ayında kiralık konut ilanlarında fiyatlara zam yapıldı. Halkın cebine hiçbir fiyat artışı girmiyor. Devletin buna müdahale etmesi lazım. Boş daireleri denetlemeliyiz. Bizim de işlerimiz kesildi. Fiyatların yükseleceğini bilen vatandaş ev bulmaya koştu. Ancak kiralık konutlar ilanlardan kayboldu. Ev alımı zaten durmuştu ama şimdi kiralık evlerde de durgunluk var" dedi.





İstanbul'da Taşınma Masrafları 60 000 Lirayı Buldu

İstanbul Bahçeşehir'de emlak danışmanlığı yapan Ece Eyüboğlu, ev satışlarının en kötü durumda olduğunu belirterek şunları söyledi;

'Bankalar artık konut kredisi vermiyor. Bankalar konut kredisi vermeyince ev almaya gücü yetmeyenler kiralamaya başvurdu ve Ocak-Haziran döneminde kiralık konut talebi de arzı da iyi seviyedeydi. Ancak son üç aydır düşüş yaşanıyor. Ev sahipleri kiralık konut fiyatlarının düşürülmesinden yana değil. Fiyatlar vatandaşlar için yüksek. Bu nedenle işler azaldı; bazıları 2024'ü bekliyor. Asgari ücretin artması ve emekli maaşlarının yükselmesi nedeniyle piyasada hareketlenme olacaktır. Çünkü bugün İstanbul'da ev taşımak, nakliye, kira, depozito ve emlakçı komisyonu dahil 50.000-60.000 liraya mal oluyor'.

Arabuluculuk İle Anlaşmazlıklar Azaldı

Piyasa balonu eridikçe, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki davaların sayısı da azaldı. Arabuluculuk yapan Avukat Sema Solmaz şöyle diyor: 'Ara bulucu davaları genellikle olumlu sonuçlanıyor. Kira fiyatlarının düşmesiyle birlikte ev sahipleri artık hoşgörü göstermeye başladı. Ayrıca %25 kira artış sınırı önümüzdeki yıl Temmuz ayında sona erecek. Bakanlık koridorlarında bu konu tartışılıyor.





Solmaz, kira artış davalarının genellikle enflasyon rakamlarına göre ayarlandığını söyledi ve ekledi: 'Kira artışlarında gerçekten de yüzde 25'lik bir sınır var, ancak başvurulan davalarda kiracının evde yaşadığı süre ve emsalin değeri de dikkate alınıyor. Ev sahipleri davanın uzamasını önlemek için kiracı lehine bir ara anlaşmaya varmışlardır. Genel olarak artış oranı enflasyon oranı ile doğru orantılıdır.' bilgisini verdi.