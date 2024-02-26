Evcil hayvanı olan vakit kaybetmeden o marketin yolunu tuttu! Minik dostlara özel büyük indirim

Evcil hayvanları için uygun fiyatlı mama, kum ya da hediyelik eşya almak isteyen vatandaşlara kaçırılmayacak fırsat Ampa Gross marketlerden duyuruldu. Anpa Gross marketlerde, 23 Şubat 2024 tarihi itibariyle birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkarıldı. Minik dostlarımıza özel büyük festival sloganı altında 3 mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak bir kampanya başlattı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar, en yakın Anpa Gross marketlere uğrayarak diledikleri ürünlere uygun fiyatlara satın alabilecekler. İşte Anpa Gross marketlerde 23 Şubat 4 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanyanın detayları…

KEDİ KÖPEK MAMALARINDA EN UYGUN FİYATLAR ANPA GROSS MARKETLERDE

Anpa Gross marketlerin 23 Şubat 3 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyası doğrultusunda köpek konserve mama çeşitleri 400 g 39,95 TL’ye, tüy toplayıcı 50’li 14,90 TL, 85 g kedi yaş mama çeşitleri 11,90 TL, kuru kedi maması 500 g 34,95 TL, kedi kumu 5 lt çeşitleri 34,95 TL, 10 kilogramlık köpek maması 349,90 TL, 400 g kedi konserve mama çeşitleri 46,95 TL, kuru kedi maması çeşitleri 300 g 39,95 TL, kedi maması çeşitleri 10 kg 494,90 TL’den satışta.

Kedi köpek mama ve kum çeşitlerinin yanı sıra hayvan bakım örtüsü 119,90 TL, patili ıslak mendil 60’lı 16,95 TL, tüy ve pati temizleme mendili 60’lı 26,95 TL, torba taşıma aparatı 19,95 TL, kedi köpek şampuanı 500 ml 29,95 TL’ye satışta olacak. Sizlerde Anpa Gross marketlerden 3 Mart tarihine kadar indirimli bu ürünlerden yararlanabilirsiniz.







