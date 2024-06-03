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Evi, yazlığı, miras kalan tapusu olanlar dikkat! Artık onlar da ödeyecek

Kırsalda ata yadigarı bir konuta veya yazlık eve sahip kişiler, yeni getirilen vergi düzenlemesiyle ilgili kaygılarını dile getiriyorlar. İşte bu konuda ortaya çıkan güncel gelişmeler...

Yayın Tarihi: 03.06.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 00:13
Evi, yazlığı, miras kalan tapusu olanlar dikkat! Artık onlar da ödeyecek

Yeni bir vergi düzenlemesi gündemde yerini alırken, çok yakında meclis gündemine taşınacak olan satış ve kiralama ile ilgili konut kanunları hakkında son bilgiler paylaşıldı. Özellikle, birden fazla mülk sahibi olan kişilere uygulanacak artan vergi oranları dikkat çekiyor.

Bu yeni vergi sistemi, “katlamalı vergi” olarak adlandırılıyor ve ev sayısı arttıkça verginin de artması öngörülüyor. Bu durum, köydeki miras yoluyla kalan evler veya yazlık gibi mülklerin bu yeni vergi düzenlemesinden nasıl etkileneceği konusunda belirsizlik yaratıyor. İnsanlar, bu tür mülklerin ikinci konut olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini merak ediyor ve konu hakkında bilgi arayışına girmiş durumdalar.

emlak vergisi

Yakında yürürlüğe girecek olan yeni emlak vergisi düzenlemesine göre, çok sayıda konut sahibi olan vatandaşlar, ana konutları için ödedikleri yıllık vergiyi ödemeye devam edecekler. Ancak, eğer kişinin ikinci veya daha fazla evi bulunuyorsa, bu evler için uygulanacak olan Katlamalı Emlak Vergisi ile vergi miktarı artacak. Sahip olunan ev sayısı ne kadar fazlaysa, ödenmesi gereken vergi tutarı da o oranda yükselecek. Bu yeni sistem, mülk sahipleri arasında nasıl bir etki yaratacağı ve mevcut konut politikalarını nasıl değiştireceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Yakın zamanda meclise sunulacak olan yeni konut vergisi teklifinin ayrıntıları henüz netleşmedi.

emlak vergisi hakkında

Birçok kişinin, yaşadıkları evin haricinde köylerde miras kalan başka bir evleri daha bulunuyor. Bu evler, ya kullanılmadığı için boş duruyor ya da düşük bir bedelle tanıdık birine kiralanıyor.

Ayrıca, birçok vatandaşın yazlık gibi ikinci bir konutları da mevcut. Eğer bu tür gayrimenkuller ikinci konut olarak sınıflandırılırsa, vatandaşlar üzerindeki vergi yükü artacak.

Bu durumla ilgili olarak yetkililerden gelen açıklamada, “Çoğu yazlık, çalışma hayatı sırasında edinilmiş ve şu anda emeklilik döneminde kullanılan evlerdir. Bu tür evlerin ek vergilendirilmesi adil olmayacaktır. Yüksek değere sahip yazlık niteliğindeki evlerin yeni düzenlemenin dışında tutulacağını öngörüyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama, yeni vergi düzenlemesinin kapsamı ve adaleti konusunda vatandaşlar arasında merak uyandırmaya devam ediyor.

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