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Eylülde Bankacılık Sektörünün Net Karı 460,4 Milyar Lira

Eylül 2024 verilerine göre bankacılık sektörü net karını önemli bir artışla 460,4 milyar lira olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:55
Eylülde Bankacılık Sektörünün Net Karı 460,4 Milyar Lira

Eylülde Bankacılık Sektörü Verileri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye'nin bankacılık sektörü Eylül 2024 itibarıyla net karını 460 milyar 412 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Bu veri, sektördeki büyümenin sürdüğünü göstermektedir.

Toplam Aktif Büyüklüğü ve Kaynaklar

Sektörün toplam aktif büyüklüğü, 2023 yılının sonuna göre 6 trilyon 966 milyar 779 milyon lira artışla 30 trilyon 518 milyar 692 milyon liraya ulaşmıştır. Bu da bankaların genel mali durumunun güçlendiğini göstermektedir.

Krediler ve Mevduat Durumu

Bankaların en büyük aktif kalemi olan krediler, 2023 sonu itibarıyla 15 trilyon 14 milyar 391 milyon lira olurken, menkul değerler toplamı ise 4 trilyon 893 milyar 873 milyon liraya ulaşmıştır. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise %1,71 seviyesinde kalmıştır.

Bankaların kaynakları içerisinde önemli bir yer tutan mevduat, 2023 sonuna göre %20,1 artış göstererek 17 trilyon 835 milyar 273 milyon liraya çıkmıştır. Öz kaynak toplamı da %22,8 oranında artarak 2 trilyon 643 milyar 632 milyon liraya ulaşmıştır.

Sermaye Yeterliliği

Eylül sonu itibarıyla sektörün sermaye yeterliliği standart oranı %18,20 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, bankacılık sektörünün ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artıran önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.

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