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Eylülde Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı Yükseldi

Eylül ayında elektrikli araç şarj soket sayısı %3,96 artış göstererek 23.377'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:15
Eylülde Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı Yükseldi

Eylülde Elektrikli Araç Şarj Soketlerinde Artış

Elektrikli araç şarj noktası (soket) sayısı, eylül ayında bir önceki aya göre %3,96 artarak 23.377 oldu. Bu artış, enerji altyapısındaki gelişmelerin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Şarj İstasyonları Gücü Yükseliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, eylül ayı itibarıyla şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü bir önceki aya göre %8,70 artış göstererek 1511 megavat seviyesine ulaştı.

Şarj Noktalarındaki Dağılım

Eylülde toplam soket sayısı 22.485'ten 23.377'ye çıkarak, elektrikli araç kullanıcılarının erişimini kolaylaştırdı. Bu süreçte, AC şarj noktası sayısı 14.226'dan 14.543'e, DC şarj noktası sayısı ise 8.259'dan 8.834'e yükseldi.

Elektrikli Araç Sayısındaki Artış

Ayrıca, ağustosta 138.429 adet olan elektrikli araç sayısı, eylülde 146.965'e yükselerek pazardaki büyümenin sürdüğünü göstermekte. Bu artış, sürdürülebilir mobiliteye olan ilginin arttığını ortaya koyuyor.

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