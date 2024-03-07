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EYT bekleyenlere emeklilikten önce kredi çıktı! Tam 100.000 TL koşulsuz şartsız verilecek

Emekli olmak için gün sayanlara düzenleme haberi geldi. EYT'den yararlanmak için araştırmalar yapılırken Ziraat Bankası'ndan bir destek duyurusu geldi. İşte 2 milyona yakın vatandaşın emeklilik hayali gerçek olacak...

Yayın Tarihi: 07.03.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 14:06
EYT bekleyenlere emeklilikten önce kredi çıktı! Tam 100.000 TL koşulsuz şartsız verilecek

Ziraat Bankası müşterileri için EYT kredi paketi hayata geçirilirken kredi kampanyası içerisinde resmi internet sayfasından ‘’ SGK prim borcunuzu ödemek için EYT krediniz Ziraat Bankası’nda!’’ ifadelerine yer verdi.Emekli olmak isteyenlere özel duyuruda Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar destek sunacağını duyurdu.

ZİRAAT BANKASI'NDAN EYT KREDİSİ
EYT şartına tabi olan müşterilere EYT kredi paketin duyurularak başvuru sahipleri SGK prim borcunu ödeyerek emekli olabilecek. Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT kapsamında emeklilik aylığına hak kazanır. Prim borçlarından ötürü SGK emeklilik maaşı bağlanmayan kişilere prim borçları ödemesi yapılarak hak verilir.
EYT kredisi
Kamu bankalarından olan Ziraat bankası, emeklilere özel başlattığı kredi fırsatı için SGK prim borcu yazısı getirenlere farklı ödeme seçeneklerinden yararlandırabilir.
50 bin TL’ye kadar olan krediler için 36 aya kadar,
50 bin TL ve üzeri ile 100 bin TL arası krediler için 24 aya kadar,
100 bin TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkanı sunulurken başvurular için banka şubelerine gitmek yeterli olacaktır.

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