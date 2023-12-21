EYT trenini kaçıranlar… 5400 günü unutun! 1800 güne emeklilik sağlanacak

Eyt'yi kıl payı kaçıran milyonlarca vatandaş var. EYT kapsamında emekli olamayan birey, erken emeklilik son dakika açıklamalarını merakla araştırıyor. Öte yandan emeklilik yaşını öne çeken formüller de takip ediliyor. Yasalarda emeklilik yaşını geriye çekmenin birçok formülü mevcut. Uzmanların yaptığı hesaplamalar ile birlikte birçok erken emeklilik müjdesi gelmiş bulunuyor.

Özellikle de yılbaşı öncesinde meclise sunulması beklenen torba yasada yer alan kademeli erken emeklilik detayları merakla araştırılıyor. Torba yasa maddeleri için çalışmalar devam ediyor. Torba yasa maddeleri arasında yer alan erken emeklilik sistemi de meclise sunulması beklenen tasarılar arasında yer alıyor. TBMM tarafından onay alması beklenen Bağ-kur ile SSK prim eşitlemesi, ev hanımlarının emeklilik hakkı gibi konular EYT yasasından mahrum kalan birey için umut verici olarak tabir ediliyor.

Uzun süredir merakla beklenen 2. torba yasa maddeleri arasında 55 60 yaş arasında emekli olma hakkı sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda ev hanımlarına emeklilik ile bağ-kur prim indirgenmesi en çok dikkat çeken konular arasında yer alıyor.





Kademeli emeklilik sistemi ile birlikte birçok emeklilik sistemi; faydalanmak isteyen vatandaş tarafından merak ediliyor. Torba yasada yer alması beklenen ilk emeklilik tasarısı ev hanımlarını ilgilendiriyor. Devlet sosyal güvencesi olmayan ve belirli şartları taşıyan, emekli olmak üzere harekete geçen ev hanımlarına prim desteği vererek emekli olma hakkını sağlayacak. Ödenecek primlerin her ay belirli bir kısmı devlet hazinesi tarafından karşılanacak. Ev hanımlarına sağlık hizmetlerini de bedavaya getirecek olan erken emeklilik konusundaki gelişmeler sizlerle

EV HANIMLARINA ERKEN EMEKLİLİK

Kendine has bir sigortası olan ya da olmayan ev hanımları için sigorta sisteminin devreye girmesi bekleniyor. Isteğe bağlı sigorta sistemi ile birlikte ev hanımları sosyal güvence hakkından faydalanabilecek. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması sonrasında Sigorta primlerinin üçte biri bu fon tarafından karşılanacak. Bu sayede ev hanımları üçte ikilik prim ödemesi ile erken emeklilik hakkından faydalanabilecek. Ev hanımları bu haktan faydalanması sonrasında sağlık hizmetlerinden de kendi adına ücretsiz olarak yararlanacak.





Öte yandan merakla beklenen Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi tamamlandığında 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar geri çekilecek. Kadınlara sağlanacak olan diğer erken emeklilik imkanı ise çocuk sayısına göre işe giriş tarihini geri çekme fırsatı olacak. Her çocuk için 2 sene SSK'ya giriş tarihi geri çekilebilecek. Çalışan anneler için ise erken emeklilik hayal değil. Doğum borçlanmasını yanı sıra çalışan annelere yıpranma düzenlemesi gelmesi planlanıyor. Tüm bu maddeler torba yasada yer alırken, yasanın Kısa bir süre içerisinde meclise sunulacağı tahmin ediliyor. Çalışan kadınlar çocuk avantajı sayesinde 3 çocuğa kadar borçlanma satın alabiliyor. 2160 gün satın alan bir kadın 6 yıl erken emekli olabiliyor. Tabii ki bunun için yaş şartı ve prim yılını tamamlamış olması gerekiyor.

Staj yapan annelerde istisna durum uygulanırken stajdan sonraki çocukların işe giriş tarihini geri çekeceği bildirilmiş bulunuyor. Erkeklerde sigortaya giriş tarihini sürelerini hem geriye çekilmesini sağlayan hem de prim kazanma imkanı sunan askerlik borçlanması ile alakalı torba yasada madde bulunduğu biliniyor. Askerlik borçlanması sayesinde 1 yaş erken emekli olma imkanı sağlanabiliyor.





KISMİ EMEKLİLİK GELİYOR

Kısmi emeklilik yasasından ise 3600 günü dolduran birey faydalanabiliyor. Kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş olan kısmİ emeklilik kuralları 1999 öncesi sigortalı olan bireyi ilgilendiriyor. 1999 yılı sonrası sigorta girişi olan birey ise 25 yıl şartını 4500 prim gün ödemesi ile emekli olabiliyor. Malulen emeklilik ise iş yapabilme gücünü kaybeden vatandaşın ilgi odağı oluyor.

Çalışırken iş gücünü %60 oranında kaybedenler 1800 gün prim ödemesi olması durumunda malulen emekli olabiliyor. Engelli çalışan birey ise engel durumuna göre vergi indirimi aldıklarında 3600 günden başlayarak 4680 güne kadar süre aralığında emekli olabiliyor. Özellikle de yıpratıcı işlerde çalışan bireyler sigortalılık sürelerine belirlenen oranlarda gün eklenmesi ve işe giriş tarihinin geriye çekilmesi ile emekli olma hakkını sağlayabiliyor.