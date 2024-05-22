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Faizsiz kredi için tek şart yeter! Acil nakit ihtiyacı olan o bankaya koşuyor

Acil paraya sıkışıp da faize yaklaşmak istemeyen vatandaşlara müjde! İşte, faizsiz kredi imkanı sunan bazı bankalar ve detayları...

Yayın Tarihi: 22.05.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 12:25
Faizsiz kredi için tek şart yeter! Acil nakit ihtiyacı olan o bankaya koşuyor

Son dönemde artan faiz oranlarıyla mücadele eden vatandaşlar için bir nefes alma fırsatı geldi. Bazı bankalar, Mayıs ayına özel olarak faizsiz kredi imkanları sunarak müşterilerine finansal destek sağlıyor.

Enpara: Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kredi tutarı 10.000 TL, vade ise 6 ay olarak belirlenmiş.

Albaraka: Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor. Faiz oranı %0 ve vade 6 ay olarak belirlenmiş.

Garanti BBVA: Yeni müşterilere özel olarak sunulan kampanya kapsamında 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 6 ay, faiz oranı %0 ve tahsis ücreti ise 0 TL olarak belirlenmiş.

bankaların kredi kampanyaları

Denizbank: Yeni müşterilere özel olarak sunulan faizsiz nakit avans imkanı, 18 Aralık 2023 - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 3 ay ve faiz oranı %0 olarak belirlenmiş.

Türkiye İş Bankası: Yeni müşterilere özel olarak sunulan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı, 1 Nisan 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli. Faizsiz taksitli nakit avans 2-3 ay vade için geçerli.

ON Dijital Bankacılık (Burgan Bank): Yeni müşterilere özel olarak sunulan faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 6 ay ve faiz oranı %0 olarak belirlenmiş.

Bu bankaların sunduğu faizsiz kredi fırsatları, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir destek olabilir. Ancak, kampanyaların detaylarını inceleyerek kişisel ihtiyaçlara en uygun seçeneği belirlemek önemli.

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