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Faturasını ödeyemeyen başvursun! PTT'den hane başı 900 TL fatura yardımı!

Vatandaşlara 900 TL fatura desteği verilecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 13:04
Faturasını ödeyemeyen başvursun! PTT'den hane başı 900 TL fatura yardımı!

Bakanlık yeni desteklerini açıkladı! PTT aracılığıyla 900 TL destek verilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT FATURA DESTEKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara birçok alanda sosyal destek ödemelerine devam ediyor. Bakanlık dar gelirli ve doğalgaz arzı olan bölgelerde yaşayan vatandaşlara fatura desteği veriyor. Kanun kapsamında dar gelirli olduğu tespit edilen ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan ve hanede memur, noter, muhtar olmayan kişilere fatura destekleri verilecek. 

fatura destekleri başladı

Doğalgaz tüketim desteklerinden faydalanmak için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar 2 bin 500 TL'ye kadar desteklerden faydalanabiliyor. 2022 senesinde başlatılan doğalgaz tüketim destekleri kış aylarında her ay düzenli şekilde yapılıyor. Dar gelirli vatandaşlara illere göre fatura desteği veriliyor ve en düşük 900 TL ödeme yapılıyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden online olarak kolaylıkla yapılabiliyor ve başvurusu onaylanan vatandaşlar PTT aracılığıyla ödemelerini alabiliyor. 

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