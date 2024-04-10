İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek

İBB kadınlara tam destek olmaya devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İBB KADIN DESTEKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal desteklerine son hızıyla devam ediyor. Yeni destek kadınlar için açıklandı. Başvuru yapan ihtiyaç sahibi kadınlara Yenidoğan Destek Paketi verilecek. Yenidoğan Destek Paketi içinde bebek park yatağı, bebek çantası, hastane çıkışı zıbın takımı, 2 biberon, alt açma örtüsü, dijital ateş ölçer, saç ve bakım şampuanı, bakım yağı, 124'lü bebek bezi, 12 paket 72'li ıslak mendil, bebek reflü yatağı, 6'lı bebek bakım seti yer alacak.





Destek paketi için başvuru yapacak kadınların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, İstanbul'da ikamet etmesi ve ihtiyaç sahibi olması gerekiyor. Başvurular İstanbul Senin mobil uygulama üzerinden ya da https://sosyalyardim.ibb.gov.tr internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu annelere Halk Süt, Anne Kart, Askıda Fatura gibi birçok alanda sosyal destek olmaya devam ediyor.