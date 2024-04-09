Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşlarının ödeme tarihleri netlik kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Nisan ayı ödeme takvimi belirlendi.

SSK emekli maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre düzenlenen bir takvimle ödeniyor. Buna göre, tahsis numarası son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, son rakamı 7 olanlar 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olanlar 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, son rakamı 4 olanlar 24'ünde ve son rakamı 2 olanlar 25'inde, son rakamı 0 olanlar ise 26 Nisan'da maaşlarını alacaklar.

Bağ-Kur emekli maaşları ise benzer bir düzende ödeniyor. Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen takvime göre, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar 27'sinde, son rakamı 2 ve 0 olanlar ise her ayın 28'inde maaşlarını alacaklar.





Bu takvimde dikkat edilmesi gereken nokta ise ödemelerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda bir gün öne veya bir gün sonra alınabileceği. Dolayısıyla, emeklilerin maaşlarını belirlenen tarihler arasında kontrol etmeleri önem arz ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşı ödeme takviminin belirlenmesi, emekliler arasındaki beklentileri bir nebze olsun hafifletirken, bayram öncesi maddi planlamalarını yapmalarına da olanak sağlıyor.