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Emekli promosyonuna Mayıs dopingi! Listeye bak, en yüksek promosyon veren bankayı kap!

31 Mart yerel seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarında yükselttiği emekli promosyon ödemeleri özel bankalarda da yükseldi. İşte Mayıs 2024 güncel emekli promosyon kampanyaları...

Yayın Tarihi: 05.05.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 18:57
Emekli promosyonuna Mayıs dopingi! Listeye bak, en yüksek promosyon veren bankayı kap!

Mayıs ayının gelişiyle birlikte emekliler yeni promosyon tutarlarını sorgulamaya başladı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu bankalarına talimat vererek emekli promosyonlarını yükseltmişti. Bu kapsamda bazı bankalar da yükselişe giderken yeni tutarlar yine en çok merak edilen konulardan biri oldu. 

Peki Mayıs ayında emekli promosyonu ne kadar oldu? Emeklilere en fazla promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte Mayıs 2024 güncel emekli promosyonu ödemeleri… 

Mayıs ayında emekli promosyonu yükseldi! 

Kamu bankaları emekli promosyon tutarlarını 8-12 bin lira arasına taşıyınca özel bankalar da harekete geçti. Bu kapsamda Mayıs ayında güncelleme yapan bankalar, emekli promosyonlarının yeni tutarlarını duyurdu. Peki Mayıs ayında emekliye verilecek promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları… 

en yüksek emekli promosyonu veren banka

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 

Mayıs ayında güncellenen kampanlar kapsamında emeklilere en yüksek promosyonu veren bankalar ve promosyon detayları böyle sıralandı: 

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 

Kamu bankası Ziraat Bankası emekli maaşını bünyesinden alan müşterilerine 8000 TL ile 12.000 TL arasında emekli promosyon ödemesi yapıyor. 

  • Emekli maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
  • Emekli maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
  • Emekli maaşı 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL 

Garanti BBVA 

Emekli maaşını 3 yıl süreyle Garanti BBVA üzerinden alanlar, 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon alacaklar. 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanyada maaşa göre verilecek tutarlar ise şöyle:

  • Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL
  • Emekli maaşı 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL
  • Emekli maaşı 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL
  • Emekli maaşı 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL 

Akbank 

Maaşını Akbank’tan almayı kabul eden emeklilere maaşa göre promosyona ek olarak 2500 TL chip-para hediye edilecek. Böylelikle de 31 Mayıs’a kadar başvuranlara toplam 17.500 TL’ye kadar nakit ödülü verilecek. 

  • Emekli maaşı 0 - 9.999 TL arasında olan emeklilere 6.250 TL
  • Emekli maaşı 10.000 TL - 14.999TL arasında olan emeklilere 10.000 TL
  • Emekli maaşı 15.000 TL - 19.999 arasında olan emeklilere 12.500 TL
  • Emekli maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere 15.000 TL

mayıs ayı emekli promosyonu

ING Bank 

Maaşını ING Bank’a taşıyan emeklilere 18.000 TL’ye kadar nakit ödül verilecek. Bu ödülüm 3.000 TL’si otomatik fatura ödeme talimatı veren tüm emeklilere verilecek. Ayrıca EYT’den emekli olanlar da yine bu kampanyadan faydalanabilecek. 

  • Emekli maaşı 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 6.250 TL,
  • Emekli maaşı 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL,
  • Emekli maaşı 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 12.500 TL,
  • Emekli maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL 

İş Bankası 

Emekli maaşını 3 yıl süre ile İş Bankası üzerinden almayı kabul eden emekliler, 12.000 TL’ye kadar nakit ödül alacaklar. Ayrıca İş Bankası’nın sunduğu kredi kartı ve kredi fırsatlarından da faydalanabilecekler. 

  • Emekli maaşı 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL
  • Emekli maaşı 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL
  • Emekli maaşı 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL
  • Emekli maaşı20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL

Fibabanka

Maaşını 3 yıl boyunca Fibabanka’dan almayı taahhüt edenler kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden aldıkları tutarın aynısını alacaklar:

  • Emekli maaşı 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL
  • Emekli maaşı 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL
  • Emekli maaşı 15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL
  • Emekli maaşı 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL

emekli promosyonu

QNB Finansbank 

CardFinans emekli kredi kartı kampanyası başlatan QNB Finansbank, bu kapsamda yıllık 1.200 TL indirim yapılacağını duyurdu. Bu indirimle birlikte 16.200 TL ödeme yapacak olan QNB Finansbank’ın promosyon tutarları ise şöyle: 

  • Emekli maaşı 0 - 9.999 TL olanlar emekliler için 6.250 TL
  • Emekli maaşı 10.000 - 14.999 TL olan emekliler için 10.000 TL
  • Emekli maaşı 15.000 - 19.999 TL olan emekliler için 12.500 TL
  • Emekli maaşı 20.000TL ve üzerinde olan emekliler için 15.000 TL

Türkiye Finans Bankası 

Emeklilere 14.500 TL’ye varan promosyon ödülü verecek olan Türkiye Finans Bankası, emekli arkadaşını davet eden emeklilere ek ödeme yapacağını duyurdu. Bu kapsamda emekli yakınını bankaya getirene, kişi başında 250 TL ödeme, toplamda 2.500 TL ödül vereceğini duyurdu. 

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