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60 ay vadeyle eviniz hazır! Hiç beklemeden ev sahibi olun

Artan konut fiyatları nedeniyle vatandaşların daha fazla kredi desteğine ihtiyacı olunca, uzmanlar bu konuda vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini silmek adına hesaplamalar yaptılar. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 06.05.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:13
60 ay vadeyle eviniz hazır! Hiç beklemeden ev sahibi olun

Konut fiyatlarındaki artışın vatandaşların ev alabilmesi için kredi desteği ihtiyacını doğurması üzerine uzmanlar kredi çekilince geri ödemesini düşünen vatandaş için hesaplamaları yayınladı. Detaylar haberimizde…

otomobil

60 AY VADEYLE KONUTUNUZ HAZIR! 2024’TE EV SAHİBİ OLMAYAN KALMASIN

Mayıs ayında 60 ay vadeli 700 bin TL konut kredisi kullananların geri ödemelerine ilişkin hesaplamalar yapıldı. Detaylar burada...

Mayıs ayında ev almayı düşünenler bankalarının güncel konut kredisi faiz oranlarını sormalı. Bu kapsamda 700.000 TL konut kredisi alan kişinin 60 ay boyunca ödemesi gereken aylık ödemeler hesaplandı.

Merkez bankasının para politikası komitesi, kilit faiz oranlarını değiştirmeden bıraktıktan sonra bu hafta ipotek faizlerini ve hesaplamalarını yakından izlemeye başladı. Nisan ayı sonunda yapılan hesaplamalara göre 700.000 TL 60 ay vadeli konut kredisi kullanıcısının ödemek zorunda kalacağı aylık ödeme tablosu şu şekilde:

%2,99 faiz oranıyla 700000. TL kredi çektiğinizi varsayarsak aylık ödemeniz 25239. TL olacaktır.

%3,13 faiz oranıyla 700000. TL kredi çektiğinizi varsayarsak aylık ödemeniz 26002. TL olacaktır.

%3,15 faiz oranıyla 700000. TL kredi çektiğinizi varsayarsak aylık ödemeniz 26111. TL olacaktır.

%3,25 faiz oranıyla 700000. TL kredi çektiğinizi varsayarsak aylık ödemeniz 26663. TL olacaktır.

%3,36 faiz oranıyla 700000. TL kredi çektiğinizi varsayarsak aylık ödemeniz 27275. TL olacaktır.

%3,55 faiz oranıyla 700000. TL kredi çektiğinizi varsayarsak aylık ödemeniz 28345. TL olacaktır.

%3,69 faiz oranıyla 700000. TL kredi çektiğinizi varsayarsak aylık ödemeniz 29144. TL olacaktır.

%3,75 faiz oranıyla 700000. TL kredi çektiğinizi varsayarsak aylık ödemeniz 29489. TL olacaktır.

%3,79 faiz oranıyla 700000. TL kredi çektiğinizi varsayarsak aylık ödemeniz 29719. TL olacaktır.

%3,89 faiz oranıyla 700000. TL kredi çektiğinizi varsayarsak aylık ödemeniz 30299. TL olacaktır.

MAYIS 2024 KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI

700.000 TL üzeri konut kredisi hesaplamasına göre aylık ödeme 25.239 TL'den başlıyor. Ev almayı veya satmayı düşünen kişiler aynı zamanda bankanın hazırladığı güncel konut kredisi faiz oranlarını da öğrenmektedir. Bu kapsamda konut kredisi güncel faiz oranlarına bankanın resmi internet sitesinden bakılabilmektedir.

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