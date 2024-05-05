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Nakit ihtiyacını bitiren faizsiz 20.000 TL şipşak kredi! Kimlik numarası yeter

Nakit para sıkıntısı olan kişilere özel müjdeli bir haber geldi. Acil para sıkıntısı olanlara müjde!

Yayın Tarihi: 05.05.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 21:06
Nakit ihtiyacını bitiren faizsiz 20.000 TL şipşak kredi! Kimlik numarası yeter

Nakit para sıkıntısı olan vatandaşlara özel ödeme yapılacağı duyuruldu. Yapılacak olan ödemeyle ilgili kredi kampanyası duyuruldu. Duyurulan kredi kampanyasıyla ilgili detaylar açıklandı. Açıklanan detayla beraber yatırılan faizsiz paranın geri ödeneceği duyuruldu. Garanti Bankası tarafından nakit para sıkıntısı olan kişilere faizsiz kredi kampanyası başlatıldığı duyuruldu. Garanti BBVA tarafından verilen bu ödemeler faizsiz olarak geri ödenecek olup 15 Mayıs tarihine kadar Garanti BBVA müşterisi olması gerekir. 

Garanti BBVA Tarafından 20 Bin TL Para Verilecek!

Garanti BBVA tarafında nakit para sıkıntısı olan kişilere 20 bin TL para verileceği duyuruldu. Garanti BBVA müşterisi olan kişilere kredi sunulacağı duyuruldu. Garanti BBVA tarafından sunulan kampanyaya katılan kişilere 5 gün içinde hayat sigortalı olarak %0 faizli krediye başvuru yapabileceğini duyurdu. Garanti BBVA tarafından sunulan krediden faydalanmak için banka müşterisi olmanız gerekir. 

Garanti BBVA

Garanti BBVA müşterisi olmak için bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapacağınız gibi ayrıca Garanti BBVA mobil şube üzerinden başvuru yaparak müşteri olabilirsiniz. 

Kredi başvurunuzu Garanti BBVA mobil şube ve internette ki başvurular üzerinden azami 20 bin TL ve 6 ay vadeli olarak kredi alabilirsiniz. 

Sıfır faizli kredi imkanı kapsamında bankaya iletilen kredi talepleri bankamız kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde aylık gelir bilgisi istenmekle beraber kredi skoru gibi bilgiler de göz önünde bulundurulmaktadır. 

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