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Bu besini tüketen ömrüne 20 yıl katıyor! Hem kalbi hem beyni gençleştiriyor

Sağlıklı besinler arasında yer alan yulaf ile siz de ömrünüze ömür katacaksınız. Kalbi ve beyni gençleştiriyor.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 21:49
Bu besini tüketen ömrüne 20 yıl katıyor! Hem kalbi hem beyni gençleştiriyor

Hastalık kontrol ve önleme merkezi tarafından yapılan son araştırmalar kapsamında pek çok yetişkinin kalbini iyileştirdiği duyuruldu. Kalbi iyileştirmek için ne yapılması gerektiğine değinildi. İşte, kalbi gençleştirmenin yolu..

Kalbinizi gençleştirmenizi sağlayan bu besin ile siz de hem sağlıklı olup hem de kendinizi zinde tutabilirsiniz. Peki, bu besin ne? 

Kalbin Dostu Bu Besini Mutlaka Tüketin! 

Tam tahıllı besinler arasında yer alan yulaf ile siz de sağlıklı beslenmiş olacaksınız. Yulaf ezmesi olarak tüketilen bu yulaf saba yemeği olmamaktadır. Hemen her öğünde tüketilen yulaf ezmesi kötü kolesterolü, HDL olmayan kolesterolü ve b vitaminini artırdığı keşfedildi. Porsiyon başına tüketeceğiniz 4 gram lif yulaf ezmesiyle kalp sağlığınızı destekleyecek aynı zamanda sizi öğle yemeğine kadar tok tutacaktır. 

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Yulaf ezmesi olarak tüketeceğiniz bu besin ile siz de hem sağlıklı beslenerek kilo almayacak ayrıca sağlıklı beslenmiş olacaksınız. Yulafı tüketirken içerisine kattığınız besinler önemlidir. Meyve katabileceğiniz gibi siz de içerisine başka ürünler de ekleyerek tüketebilirsiniz. 

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